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估萬名國中男生受惠 台北市113年擴大公費施打HPV疫苗 創六都之先

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/11 14:59
接種疫苗示意圖。（圖／pixabay）

接種疫苗示意圖。（圖／pixabay）

依相關醫學研究指出，女性子宮頸癌、男性頭頸癌等癌症與人類乳突病毒（HPV）感染息息相關， 考量感染風險不分性別，台北市衛生局今（11）日宣布，國中男生公費HPV疫苗明年9月起開打，將配合國中女生施打期程，在93所校園設站接種。

北市衛生局表示，HPV是一種會導致細胞癌化的病毒，通常藉由接觸與性行為傳染，依流行病學資料顯示，不分性別，一生感染機率高達80%。

根據台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會早前發布的台灣調查顯示，每50位健康男女中就有約1人口咽部檢測出HPV，而研究也發現，美國男性口咽癌的發生率已超越女性子宮頸癌，成為發生率最高的HPV相關癌症。

國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒感染科李秉穎醫師表示，預防HPV感染最有效的方式為接種HPV疫苗，於青少年階段接種可達最佳保護效果，提升自身與群體HPV免疫力，呼籲國中男女生應共同接種疫苗，降低HPV感染機率及後續癌症發生風險。

國立台灣大學醫學院附設醫院耳鼻喉科陳贈成醫師表示，若持續感染HPV，女性可能導致子宮頸癌、陰道癌，男性可能導致頭頸癌（含口腔、口咽等）、肛門癌等癌症；且因病毒特性，男性被感染HPV機率比女性高且較難清除病毒，鼓勵男女性皆應共同採取預防HPV感染措施。

衛生局陳彥元局長表示，北市107年起配合國健署政策，提供國中女生公費HPV疫苗接種服務，北市110年入學國中女生接種率已達成WHO建議90%的接種目標，113年將參照WHO之建議將男性納入接種對象，並於113年9月起推動112年入學北市國中男生接種公費9價HPV疫苗，初估約有1萬名國中男生可打，第一階段接種率初估可達7成。

為強化青少年健康知能並提升接種意願，北市衛生局將結合教育局與校園辦理衛生教育課程，宣導HPV防治正確認知與疫苗安全性；並透過學校提供疫苗手冊，使家長瞭解疫苗安全與接種重要性，促進家長重視HPV感染對青少年未來衍伸癌症的威脅。

為便利學生就學期間在校接種，將全面於93所校園設站提供接種服務，接種前需經家長與學生簽署同意書後，由醫師進行健康評估及協助疫苗接種，另北市115家特約醫療院所合作提供補接種服務，學生如因故無法在校接種者，可持補接種通知單逕向合約院所預約接種服務。
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更新時間 : 2023-12-11 15:48 GMT+08:00

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