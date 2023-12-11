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WHO：加薩衛生狀況幾乎不可能改善　有爆發痢疾、霍亂等傳染病的風險

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/11 12:09
2023年12月8日，加薩走廊南部2名流離失所的男童正在從管道中接水（圖／路透社 BASSAM MASOUD）

2023年12月8日，加薩走廊南部2名流離失所的男童正在從管道中接水（圖／路透社 BASSAM MASOUD）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，即使執行委員會通過緊急世衛動議，取得更多醫療資源，但仍幾乎不可能改善加薩「災難性」的衛生狀況。

路透社報導，以色列襲擊加薩導致多數居民流離失所，巴勒斯坦官員也形容加薩衛生狀況為「災難性」的，幾乎沒有電、糧食或乾淨用水，醫療系統也瀕臨崩潰。

阿富汗、卡達、葉門與摩洛哥提出緊急動議，尋求醫療人員和物資進入加薩的管道，要求世界衛生組織紀錄針對醫療人員和病患的暴力行為，並確保重建醫院的資金。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）坦言，在當前的情況下，這些任務幾乎是不可能達成的，並對由34名成員組成的委員會表示，加薩的醫療需求激增，疾病風險增加，但醫療系統能力卻縮減至衝突爆發前的1/3。

巴勒斯坦醫療救援委員會聯盟（Union of Palestinian Medical Relief Committees）有25個團隊在加薩，領導人巴勒斯坦政治人物兼醫師巴固提（Mustafa Barghouti）說，加薩現在有一半的人處於飢餓狀態，35萬人有感染症狀，其中11.5萬人有嚴重呼吸道感染、缺乏保暖衣物、毛毯與遮雨處。

他也說道，許多人患有胃病，因當地幾乎沒有乾淨用水，也沒有足夠的燃料可以用來煮水，有爆發痢疾、傷寒與霍亂的風險。

他補充，雪上加霜的是，有46,000名傷者無法得到適當的治療，因為大多數醫院都無法運作。
以巴衝突
加薩走廊
巴勒斯坦
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