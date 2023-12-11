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【別再恨自己手短了】「停車神器」哆啦A夢伸縮造型悠遊卡　12/12上午11點起現貨限量開賣

有網友說，搭公車人多時也很好用呢，伸縮造型悠遊卡可以讓你身手俐落地殺出重圍、感應下車，超帥氣的!

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/11 12:05
悠遊卡公司推出「哆啦A夢伸縮造型悠遊卡」，讓您停車時不用起身、開車門，就能輕鬆感應扣款，12月12日現貨限量開賣。(圖/悠遊卡公司提供)&...

悠遊卡公司推出「哆啦A夢伸縮造型悠遊卡」，讓您停車時不用起身、開車門，就能輕鬆感應扣款，12月12日現貨限量開賣。(圖/悠遊卡公司提供)&...

出入停車場驗票, 總嫌自己手不夠長嗎? 快讓悠遊卡公司幫您解決這個困擾吧! 被開車族譽為「停車神器」的悠遊卡回來了！

繼廣受好評的卡娜赫拉的小動物兔兔、P助伸縮造型悠遊卡，悠遊卡公司推出又一力作「哆啦A夢伸縮造型悠遊卡」，12月12日現貨限量開賣。

過去曾掀起搶購熱潮的伸縮造型悠遊卡，被許多網友力推，坐在駕駛座的您，不用起身、不用開車門，只要伸出這支「圓」手，就能輕輕鬆鬆感應悠遊卡扣款，網友紛紛讚它太方便了。

另外還有網友分享使用心得說，搭公車人多時也很好用呢，伸縮造型悠遊卡可以讓你身手俐落地殺出重圍、感應下車，超帥氣的!

悠遊卡公司對《台灣英文新聞》說明，伸縮造型悠遊卡全部伸展時，總長度是30公分 (包含哆啦A夢小玩偶) 。至於哆啦A夢小玩偶本身的身高約6.5公分，寬4.5公分, 厚度是4公分。

悠遊卡公司在新聞稿指出，多年來與日本超人氣哆啦A夢合作，推出多款不同主題的哆啦A夢悠遊卡。這次特別推出「哆啦A夢伸縮造型悠遊卡」，哆啦A夢本尊結合指揮棒般的伸縮桿，真的是「古錐」到令人愛不釋手，不論男女都適用喔。

「哆啦A夢伸縮造型悠遊卡」每支售價439元，12月12日上午11點起於7-11 ibon便利生活站、全家FamiPort、博客來、蝦皮開賣，各通路配售數量有限，粉絲們敬請把握機會。
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悠遊卡
哆啦A夢
伸縮桿

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