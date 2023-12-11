〈財經主筆室〉德國超越日本成全球第三大經濟體　為何德人普遍不認同？

2022年台灣人均GDP超越韓國，當時消息一傳出， 台灣民眾感到訝異也超級無感。如今國際貨幣組織(IMF)最新報 告稱，德國將在今年超越日本，成為全球第三大經濟體， 消息傳出後，德國人可能比日本人更為驚訝！ 對於成為全球第三大經濟體這個結果，德國各界似乎並不太認同！ 為何台灣及德國兩國民眾，對GDP增速的結果都感到懷疑呢？

根據IMF的報告，按美元計算，2023年， 日本的名目國內生產總值(GDP)預計較上年下降0.2%至4. 23兆美元；德國的名目GDP預計增長8.4%至4.43兆美元。也就是說，德國將在今年超越日本，將僅次於中國及美國， 成為全球第三大經濟體。2022年數據顯示， 美國是全球最大經濟體，名目GDP為25.46兆美元， 其次2到5名，依序為中國17.88兆美元、日本4. 23兆美元、德國4.08兆美元及英國的3.08兆美元。

德國會取代日本躋身全球第三大經濟體， 日本經濟新聞認為有三大原因，包括GDP增速、 通貨膨脹及日圓疲軟等因素。首先，過去15年在勞動力市場改革及 歐元疲軟情況下，德國經濟增長高於日本。其次， 德國通膨高於日本，名目GDP包含通膨因素，因而名目GDP趨於 擴張。再者，IMF的名目GDP是以美元計算， 日圓近年來呈現持續貶值趨勢。

對於IMF預測的這個結果，德國各界似乎並不認同。 最主要是德國目前經濟的增長速度是工業大國中最低的， 德國目前正處於經濟危機之中，幾乎所有的行業都在抱怨消費不佳、 出口疲軟，所以德國成為全球第三大經濟體， 消息傳出讓德國人比日本人更感到驚訝。

德國世界報的報導指出，在本世紀的前20年， 德國從全球化和俄羅斯廉價能源中受益，但現在一切都結束了， 德國未來將面臨更多的衰退，如果通膨下降、歐元兌美元匯率下跌， 世界第三大經濟體的位置，很快就會再次變成日本。報導中也提到， 更有另一個國家很快就會排在德日兩國之前，那就是印度。

2023年初，傳出台灣人均GDP超越韓國，這是從2004 年韓國人均GDP超越台灣後，時隔18年， 台灣再次逆轉超越韓國。當時消息傳出後， 大多數的台灣民眾同樣感到驚訝及不解！因為， 這個結果似乎和不少台灣人的「體感」存在很大的落差， 總認為台灣平均薪資水準不如韓國，人均GDP為何會超越韓國呢？

2021年，台灣的人均GDP在世紀疫情之中逆勢成長，首次超越 3萬美元(約新台幣92萬元)，到了2022年， 台灣經濟數據再次傳出「捷報」！ 根據台灣主計處和韓國銀行的統計，2022年台灣的人均GDP為 32,756美元(約新台幣97.5萬元)，高於韓國的32, 410美元(約新台幣96萬元)，這是韓國於2004年首次超越 台灣之後，台灣再次逆轉。

為什麼台灣的人均GDP，能在去年超越韓國？根據專家的說法， 韓國人均GDP 會被台灣趕上，其中一個重要因素，和匯率有關。因為， 和前一年相比，2022年韓元兌美元的平均匯率貶值了11. 41%，相較之下，台幣兌美元只貶值了5.89%， 因此換算為以美元計價的人均GDP時，台灣比韓國更具優勢。

其次，貿易表現也是台灣人均GDP超越韓國的重要因素。 台韓兩國都是出口導向國家，從2019年起， 韓國的貿易順差便低於台灣，甚至在2022年轉為鉅額的貿易赤字 。就以去年半導體整體市場景氣不振時， 台灣系統半導體出口仍持續成長，創下514億美元(約新台幣1兆 5,420億元)貿易順差， 但韓國半導體產業卻因主要出口對象中國的製造業停滯，出現478 億美元貿易逆差。

乍看之下，台灣經濟似乎擺脫了長達20年的停滯，但人均GDP的 亮眼表現，為何民眾普遍無感或不買單，很多人甚至感到納悶？ 因為，韓國的平均月薪，近年一直都比台灣高出不少，就以2022 年為例，韓國的平均月薪約為新台幣81,302元， 而台灣同期的平均月薪資只有57,728元。 台灣平均薪資不如韓國擺在眼前，叫台灣民眾如何有感呢？

疫情期間台灣經濟成長亮麗，但GDP的成長為何沒有反映在薪資水 準上，可能與產業結構及企業獲利分配情況有關，就從2012年至 2021年間，台灣人的年薪中位數只成長14.48%， 明顯落後於GDP成長率，台灣勞工從企業獲利分配的比例， 明顯不如韓國，確是不爭事實。

德國人認為全球第三大經濟體位置可能只是短暫的，那台灣人均GD P超越韓國是長遠的？還是僅會是曇花一現呢？據韓國的報導， 台韓最大出口品項雖然都是半導體產品， 但韓國在全球市占率最高的記憶體陷入嚴重不景氣， 台灣稱霸的晶圓代工則迎來利多，導致雙邊GDP逆轉， 若韓國半導體產業不重振，韓國將難再次追上台灣。