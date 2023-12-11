〈財經主筆室〉德國超越日本成全球第三大經濟體　為何德人普遍不認同？

2022年台灣人均GDP超越韓國，當時消息一傳出，台灣民眾感到訝異也超級無感。如今國際貨幣組織(IMF)最新報告稱，德國將在今年超越日本，成為全球第三大經濟體，消息傳出後，德國人可能比日本人更為驚訝！對於成為全球第三大經濟體這個結果，德國各界似乎並不太認同！為何台灣及德國兩國民眾，對GDP增速的結果都感到懷疑呢？
根據IMF的報告，按美元計算，2023年，日本的名目國內生產總值(GDP)預計較上年下降0.2%至4.23兆美元；德國的名目GDP預計增長8.4%至4.43兆美元。也就是說，德國將在今年超越日本，將僅次於中國及美國，成為全球第三大經濟體。2022年數據顯示，美國是全球最大經濟體，名目GDP為25.46兆美元，其次2到5名，依序為中國17.88兆美元、日本4.23兆美元、德國4.08兆美元及英國的3.08兆美元。
德國會取代日本躋身全球第三大經濟體，日本經濟新聞認為有三大原因，包括GDP增速、通貨膨脹及日圓疲軟等因素。首先，過去15年在勞動力市場改革及歐元疲軟情況下，德國經濟增長高於日本。其次，德國通膨高於日本，名目GDP包含通膨因素，因而名目GDP趨於擴張。再者，IMF的名目GDP是以美元計算，日圓近年來呈現持續貶值趨勢。
對於IMF預測的這個結果，德國各界似乎並不認同。最主要是德國目前經濟的增長速度是工業大國中最低的，德國目前正處於經濟危機之中，幾乎所有的行業都在抱怨消費不佳、出口疲軟，所以德國成為全球第三大經濟體，消息傳出讓德國人比日本人更感到驚訝。
德國世界報的報導指出，在本世紀的前20年，德國從全球化和俄羅斯廉價能源中受益，但現在一切都結束了，德國未來將面臨更多的衰退，如果通膨下降、歐元兌美元匯率下跌，世界第三大經濟體的位置，很快就會再次變成日本。報導中也提到，更有另一個國家很快就會排在德日兩國之前，那就是印度。
2023年初，傳出台灣人均GDP超越韓國，這是從2004年韓國人均GDP超越台灣後，時隔18年，台灣再次逆轉超越韓國。當時消息傳出後，大多數的台灣民眾同樣感到驚訝及不解！因為，這個結果似乎和不少台灣人的「體感」存在很大的落差，總認為台灣平均薪資水準不如韓國，人均GDP為何會超越韓國呢？
2021年，台灣的人均GDP在世紀疫情之中逆勢成長，首次超越3萬美元(約新台幣92萬元)，到了2022年，台灣經濟數據再次傳出「捷報」！根據台灣主計處和韓國銀行的統計，2022年台灣的人均GDP為32,756美元(約新台幣97.5萬元)，高於韓國的32,410美元(約新台幣96萬元)，這是韓國於2004年首次超越台灣之後，台灣再次逆轉。
為什麼台灣的人均GDP，能在去年超越韓國？根據專家的說法，韓國人均GDP 會被台灣趕上，其中一個重要因素，和匯率有關。因為，和前一年相比，2022年韓元兌美元的平均匯率貶值了11.41%，相較之下，台幣兌美元只貶值了5.89%，因此換算為以美元計價的人均GDP時，台灣比韓國更具優勢。
其次，貿易表現也是台灣人均GDP超越韓國的重要因素。台韓兩國都是出口導向國家，從2019年起，韓國的貿易順差便低於台灣，甚至在2022年轉為鉅額的貿易赤字。就以去年半導體整體市場景氣不振時，台灣系統半導體出口仍持續成長，創下514億美元(約新台幣1兆5,420億元)貿易順差，但韓國半導體產業卻因主要出口對象中國的製造業停滯，出現478億美元貿易逆差。
乍看之下，台灣經濟似乎擺脫了長達20年的停滯，但人均GDP的亮眼表現，為何民眾普遍無感或不買單，很多人甚至感到納悶？因為，韓國的平均月薪，近年一直都比台灣高出不少，就以2022年為例，韓國的平均月薪約為新台幣81,302元，而台灣同期的平均月薪資只有57,728元。台灣平均薪資不如韓國擺在眼前，叫台灣民眾如何有感呢？
疫情期間台灣經濟成長亮麗，但GDP的成長為何沒有反映在薪資水準上，可能與產業結構及企業獲利分配情況有關，就從2012年至2021年間，台灣人的年薪中位數只成長14.48%，明顯落後於GDP成長率，台灣勞工從企業獲利分配的比例，明顯不如韓國，確是不爭事實。
德國人認為全球第三大經濟體位置可能只是短暫的，那台灣人均GDP超越韓國是長遠的？還是僅會是曇花一現呢？據韓國的報導，台韓最大出口品項雖然都是半導體產品，但韓國在全球市占率最高的記憶體陷入嚴重不景氣，台灣稱霸的晶圓代工則迎來利多，導致雙邊GDP逆轉，若韓國半導體產業不重振，韓國將難再次追上台灣。