收到蘭花禮盆不知所措？台北首創蘭花回收站 助花兒迎新生

蘭花是送禮好物，但沒有綠手指的人往往感到困擾，丟棄又嫌可惜。為了不讓落花成泥，台北市公園處 12 月 11 日推出為期半年的「蘭花限時收受站」試辦計畫，民眾家中倘有無法照料的附生類蘭花，可捐贈公園處，由專業園藝人員養護後種植於公園內，營造多樣化的賞花景緻。
公園處表示，蘭花主要分為附生蘭和地生蘭兩大類。其中，附生蘭約佔蘭科植物數量的 75%，包括蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭。這些蘭花主要附著在樹幹、枝條或岩石表面，以吸附方式獲得支持，並以空氣中的雨水霧氣等為養分來源。
附生蘭適合在溫暖且濕度適宜的環境中生長，是最適合回收的蘭花類型。只要細心維養照顧，每年都有機會再開花。如民眾家中有附生蘭花，放置半日照環境，可使用透氣及排水良好的介質栽培，如松樹皮、水苔等，每周澆水視季節濕度調整，不要完全乾燥即可。
園藝管理所補充，會有「蘭花限時回收站」的想法，是源於大家常收到蘭花賀禮，但又苦於無法照料，因而萌生回收再利用的概念。市民可將仍具生命力的附生蘭送到收受站，各站點將先對回收的蘭花植株進行養護，待植株狀態良好後，再將其植於適合生長的公園樹木。
試辦公園包括花卉試驗中心、士林官邸公園、天母公園、富錦一號公園、青年公園、忠孝公園以及南港公園，可讓蘭花植株的生命得以延續，在公園中欣賞到再生的蘭花美景。
公園處「蘭花限時收受站」具體受理方式如下：
一、受理日期與時間：每周一 9 時至 12 時、14 時至 17 時。2023 年 12 月 11 日開始受理至 2024 年 6 月 3 日結束。
二、收受站地點：各公園管理所辦公室。
三、收受方式：請自行將蘭花植株送達本處指定收受站，由公園處人員健檢有無黃葉、氣根或病蟲害，確認是否受理。民眾簽名確認捐贈植株，拍照並建立線上表單造冊。
四、收受內容：僅收受附生蘭類蘭花（蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭）植株，不收受蘭花以外之其他植栽，亦不接受盆器或其他廢棄物。
五、收受總量：考量空間與人力，預計試辦半年收受總量上限為 1,500 株，屆時會再另行公告周知暫停收受。
收受地點如下：
|收受站
|地址
|電話
|窗口
|花卉試驗中心
內湖分隊
|內湖區內湖路2段103巷175號（碧湖公園）
|02-26586601#216
|劉小姐
|園藝管理所
|士林區中山北路5段378巷1號（士林官邸公園）
|02-2881-2512#19
|王小姐
|陽明山公園管理所
|士林區中山北路5段378巷26號
|02-28831835#213
|賴先生
|圓山公園管理所
|中山區新生北路3段105號（花博公園新生園區）
|02-25850192#212
|廖先生
|青年公園管理所
|萬華區水源路199號（青年公園）
|02-2303-2451#20
|尹小姐
|南港公園管理所
|南港區東新街170-1號（南港公園）
|02-27833685#214
|侯小姐
文心蘭（圖／台北市公園處）
蝴蝶蘭（圖／台北市公園處）
石斛蘭（圖／台北市公園處）
（圖／台北公園處）