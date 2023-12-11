收到蘭花禮盆不知所措？台北首創蘭花回收站 助花兒迎新生

蘭花是送禮好物，但沒有綠手指的人往往感到困擾，丟棄又嫌可惜。為了不讓落花成泥，台北市公園處 12 月 11 日推出為期半年的「蘭花限時收受站」試辦計畫，民眾家中倘有無法照料的附生類蘭花，可捐贈公園處，由專業園藝人員養護後種植於公園內，營造多樣化的賞花景緻。

公園處表示，蘭花主要分為附生蘭和地生蘭兩大類。其中，附生蘭約佔蘭科植物數量的 75%，包括蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭。這些蘭花主要附著在樹幹、枝條或岩石表面，以吸附方式獲得支持，並以空氣中的雨水霧氣等為養分來源。

附生蘭適合在溫暖且濕度適宜的環境中生長，是最適合回收的蘭花類型。只要細心維養照顧，每年都有機會再開花。如民眾家中有附生蘭花，放置半日照環境，可使用透氣及排水良好的介質栽培，如松樹皮、水苔等，每周澆水視季節濕度調整，不要完全乾燥即可。

園藝管理所補充，會有「蘭花限時回收站」的想法，是源於大家常收到蘭花賀禮，但又苦於無法照料，因而萌生回收再利用的概念。市民可將仍具生命力的附生蘭送到收受站，各站點將先對回收的蘭花植株進行養護，待植株狀態良好後，再將其植於適合生長的公園樹木。

試辦公園包括花卉試驗中心、士林官邸公園、天母公園、富錦一號公園、青年公園、忠孝公園以及南港公園，可讓蘭花植株的生命得以延續，在公園中欣賞到再生的蘭花美景。

公園處「蘭花限時收受站」具體受理方式如下：

一、受理日期與時間：每周一 9 時至 12 時、14 時至 17 時。2023 年 12 月 11 日開始受理至 2024 年 6 月 3 日結束。

二、收受站地點：各公園管理所辦公室。

三、收受方式：請自行將蘭花植株送達本處指定收受站，由公園處人員健檢有無黃葉、氣根或病蟲害，確認是否受理。民眾簽名確認捐贈植株，拍照並建立線上表單造冊。

四、收受內容：僅收受附生蘭類蘭花（蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭）植株，不收受蘭花以外之其他植栽，亦不接受盆器或其他廢棄物。

五、收受總量：考量空間與人力，預計試辦半年收受總量上限為 1,500 株，屆時會再另行公告周知暫停收受。

收受地點如下：

收受站 地址 電話 窗口 花卉試驗中心

內湖分隊 內湖區內湖路2段103巷175號（碧湖公園） 02-26586601#216 劉小姐 園藝管理所 士林區中山北路5段378巷1號（士林官邸公園） 02-2881-2512#19 王小姐 陽明山公園管理所 士林區中山北路5段378巷26號 02-28831835#213 賴先生 圓山公園管理所 中山區新生北路3段105號（花博公園新生園區） 02-25850192#212 廖先生 青年公園管理所 萬華區水源路199號（青年公園） 02-2303-2451#20 尹小姐 南港公園管理所 南港區東新街170-1號（南港公園） 02-27833685#214 侯小姐



文心蘭（圖／台北市公園處）



蝴蝶蘭（圖／台北市公園處）



石斛蘭（圖／台北市公園處）



（圖／台北公園處）