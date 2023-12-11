Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

俄烏前線告急 民調：近半數美國人認拜登政府花太多錢支援烏克蘭

美國也有力盡之時

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/11 09:35
2023年9月21日，美國總統拜登（右）、烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會晤。（圖／路透社Kevin Lamarque）

2023年9月21日，美國總統拜登（右）、烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會晤。（圖／路透社Kevin Lamarque）

援助烏克蘭的預算案在國會卡關，拜登（Joe Biden）政府急如星火，眼看資金恐於年底告罄，最新民調顯示，近半數美國人認為美國在援烏一事上，已貢獻太多，民怨日增，恐不力預算推動。

金融時報報導，由金融時報與密西根大學羅斯商學院（FT-Michigan Ross）聯合進行的民調顯示，48% 受訪者認為，美國對烏克蘭的軍事與金融援助「已花太多」。27% 認為「花費合理」，11% 認為「花得不夠」。

在反對者中，政治傾向偏共和黨的民眾尤其不滿，高達 65% 深覺美國付出太多。相較之下，偏民主黨者占 32%，無政治傾向者占 52%。

白宮刻正想方設法說服國會通過 1,110 億美元的國防預算案，其中 60 億美元支持烏克蘭，其餘資助以色列與台灣。烏克蘭總統澤倫斯基擬於 12 日再赴華府與拜登會晤，爭取美方支持。

民調也透露，儘管民眾對馳援以色列展現較高支持，也有 40% 認為軍援、金援以色列已太多，認為花費合理的約占 30%。

鑒於美國經濟狀況不佳，高通膨、高物價陰影持續，美國人就算有心伸張正義，也有其極限，源源不絕的援外活動，更對拜登連任前景帶來重壓。僅 25% 認為美國經濟屬良好或非常好，僅 17% 認為拜登執政以來，生活有所改善，而高達 53% 則覺得，日子更苦了。

這項民調是於 12 月 5-6 日進行，共有 1,004 名受訪者，誤差範圍正負 3.1 個百分點。
烏克蘭
俄烏
美國
支持
援助
軍援
金援
馳援
以色列
台灣
國會
共和黨
民進黨
通膨
物價

相關新聞

美國名校遭「反猶太運動」波及　賓州大學校長與董事會主席雙雙請辭
美國名校遭「反猶太運動」波及　賓州大學校長與董事會主席雙雙請辭
2023/12/10 14:32
賴清德：台灣是民主模範生、絕不走回頭路　蕭美琴：賴蕭配能獲國際信任、讓台灣有尊嚴
賴清德：台灣是民主模範生、絕不走回頭路　蕭美琴：賴蕭配能獲國際信任、讓台灣有尊嚴
2023/12/10 11:02
糞便施肥、汙水種植？ 美國參議員控中國大蒜具國安風險
糞便施肥、汙水種植？ 美國參議員控中國大蒜具國安風險
2023/12/09 20:31
屏東乳羊場驗出布氏桿菌病 官員：羊奶皆有消毒勿擔憂
屏東乳羊場驗出布氏桿菌病 官員：羊奶皆有消毒勿擔憂
2023/12/09 19:41
台灣東部海域地牛翻身 宜蘭外海地震規模5.1
台灣東部海域地牛翻身 宜蘭外海地震規模5.1
2023/12/09 15:26

更新時間 : 2023-12-11 11:07 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
昔力扛債務、臥床生子、陷外遇風波 徐若瑄9年豪門婚斷：克服不了雙方的差異
昔力扛債務、臥床生子、陷外遇風波 徐若瑄9年豪門婚斷：克服不了雙方的差異
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制