俄烏前線告急 民調：近半數美國人認拜登政府花太多錢支援烏克蘭

援助烏克蘭的預算案在國會卡關，拜登（Joe Biden）政府急如星火，眼看資金恐於年底告罄，最新民調顯示，近半數美國人認為美國在援烏一事上，已貢獻太多，民怨日增，恐不力預算推動。

金融時報報導，由金融時報與密西根大學羅斯商學院（FT-Michigan Ross）聯合進行的民調顯示，48% 受訪者認為，美國對烏克蘭的軍事與金融援助「已花太多」。27% 認為「花費合理」，11% 認為「花得不夠」。

在反對者中，政治傾向偏共和黨的民眾尤其不滿，高達 65% 深覺美國付出太多。相較之下，偏民主黨者占 32%，無政治傾向者占 52%。

白宮刻正想方設法說服國會通過 1,110 億美元的國防預算案，其中 60 億美元支持烏克蘭，其餘資助以色列與台灣。烏克蘭總統澤倫斯基擬於 12 日再赴華府與拜登會晤，爭取美方支持。

民調也透露，儘管民眾對馳援以色列展現較高支持，也有 40% 認為軍援、金援以色列已太多，認為花費合理的約占 30%。

鑒於美國經濟狀況不佳，高通膨、高物價陰影持續，美國人就算有心伸張正義，也有其極限，源源不絕的援外活動，更對拜登連任前景帶來重壓。僅 25% 認為美國經濟屬良好或非常好，僅 17% 認為拜登執政以來，生活有所改善，而高達 53% 則覺得，日子更苦了。

這項民調是於 12 月 5-6 日進行，共有 1,004 名受訪者，誤差範圍正負 3.1 個百分點。