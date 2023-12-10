棒球亞錦賽台灣0:1惜敗日本 飲恨吞銀

亞洲棒球錦標賽今（10）日將由台灣隊與日本隊爭冠，台灣先發投手徐若熙主投5局失掉1分非責失分，投出8次三振球速上飆156公里。儘管台灣隊奮力追趕，然而日本隊9局上演出雙殺，最終反攻無力吞下銀牌。

今日晚間6時30分地主台灣隊迎戰日本隊，力拼台灣2連霸，欲將隊史第6冠留在首次舉辦國際賽事的大巨蛋。台灣先發投手為新生代王牌投手徐若熙，中央社報導，徐若熙1局下2人出局後被敲出安打，但三振抓到第3個出局數、凍結日本隊攻勢。

徐若熙2局下讓日本隊打者3上3下，3局下1人出局後被敲出安打，接著讓矢野幸耶敲出三壘方向滾地球，三壘手劉基鴻接球傳給二壘手林靖凱，抓到第2個出局數，但林靖凱轉傳一壘出現暴傳讓跑者推進上二壘，徐若熙接著被向山基生敲出安打、失掉1分。

徐若熙今日用74球投完5局退場，被敲出4支安打，投出8次三振，失掉1分非責失分，記分板上顯示最快球速為156公里。

6局上，台灣隊進攻，第三棒林承飛遭到三振，廖健富打出內野滾地球於一壘遭到刺殺，第五棒劉基鴻遭到三振。6局下台灣隊由左投林詔恩接力上場，先三振日本第二棒向山基生，接下來的丸山壮史、猪原隆雅都未能成功站上壘包。

7局上半，日本更換投手渕上佳輝上場，台灣隊林靖凱、 陳文杰都因右外野飛球遭到接殺出局，宋嘉翔擊出內野滾地球，但未能上壘。7局下半，日本隊啟用的代打相羽寛太、第六棒中村迅先後出局，徐若熙四壞保送中川拓紀上一壘，日本第八棒代打大西蓮，擊出內野滾地球於一壘被刺殺。

8局上半，日本隊更換捕手南木寿也，台灣隊邱智呈中外野飛球遭到接殺，拿莫．伊漾擊出三、游間的穿越安打，陳孝允以短打點出飛球遭到投手接殺，投手再傳一壘，跑者回壘不及，無法延續台灣隊攻勢。8局下半，日本隊橋本典之遭三振，矢野幸耶被刺殺，向山基生打出一支中間方向穿越安打， 下一棒丸山壮史擊出內野滾地球，游擊手接到踩二壘封殺跑者，結束日本隊攻勢。

9局上半，日本更換投手嘉陽宗一郎，台灣隊林承飛擊出三不管地帶落地安打， 廖健富一記強勁內野滾地球，日本隊上演雙殺，代打陳聖平被三振，台灣隊反攻無力吞下銀牌。