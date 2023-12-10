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昔力扛債務、臥床生子、陷外遇風波 徐若瑄9年豪門婚斷：克服不了雙方的差異

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/10 19:51
女星徐若瑄宣布離婚（圖／徐若瑄臉書）

女星徐若瑄宣布離婚（圖／徐若瑄臉書）

女星徐若瑄驚傳已在上（11）月結束9年豪門婚姻，與新加坡海富商李雲峰分道揚鑣。雙方今（10）日傍晚發布共同聲明證實離婚，坦承「盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。」

徐若瑄2013年因拍攝電影《72小時莎到你》結識投資方李雲峰，兩人於2014年步入婚姻。徐若瑄曾為老公扛14億港幣（約56億新台幣）債務積極復出，也曾為了生子臥床安胎嚐盡艱辛，一家三口看似幸福美滿。

現傳出兩人因個性不合，加上常年分居新加坡、台灣兩地各自經營事業，儘管當年共患難，走過債務危機與王力宏外遇風波，終究走上勞燕分飛的道路。

徐若瑄3天前曾在社群上透露「現在很不快樂（I’m not Happy now）」，其實近年徐若瑄發布貼文幾乎都與老公無關，兩人情變似乎早已有跡可循。

徐若瑄和李雲峰今日共同發布聲明，指出「人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付出與成長。我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。」

兩人認為，這是對彼此最困難但也最合適的安排，雖然不能繼續攜手向前走，但還是會付出最大的愛守護雙方最愛的人，為了保護家人和雙方，往後將不再另外回應此事。

徐若瑄也透過社群限時動態分享消息，且關閉社群的留言功能，疑似想阻隔外界聲浪。徐若瑄和李雲峰於2013年因電影《72小時莎到你》認識，當時李雲峰是電影的投資方，兩人認識後迅速墜入愛河，隔年就閃電結婚，不料結婚沒多久傳出李雲峰公司陷入財務危機，資金缺口高達14億港幣（約56億新台幣），當時徐若瑄特地發文表示沒有想做貴婦，會依然投入表演工作，近年徐若瑄幾乎沒有發布與李雲峰相關的貼文，兩人情淡疑似有跡可循。
徐若瑄
離婚
李雲峰

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更新時間 : 2023-12-10 21:46 GMT+08:00

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