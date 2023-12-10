〈時評〉 金融資產合適配置，充分發揮貨幣的時間價值

疫情過後，全球資產重分配，億萬富豪增加了7%，從2376 人，增加到2544人，其中以亞太地區人數佔比最多，達12兆美元，貧富差距正逐漸擴大中。台灣的億萬富豪成長速度快，已到46人，總財富達1224億美元，超越新加坡、日本、印度、香港，居亞洲第4。

值得注意的是，不論金融災難或疫情、戰爭之後，人類貧富差距都有擴大的現象，觸覺敏銳的人，常常會趁著金融資產重挫之際，擇優低檔勇於承接，俟風暴結束之後，資產暴增。反之，如果不能透析災難與金融重挫的關係，反向操作大賣，風暴過後，資產恐怕就會減損，受到傷害。

去年新增的53位富豪中，繼承的居多，白手起家還是偏低，顯示社會階級複製現象依然存在，但是研究金融資產，選擇適合自己的模式，長期投資是創造財富，改善生活品質重要的方式。股神巴菲特的長期戰友孟格，最近辭世，他是波克夏公司副董事長，生前提供投資人不錯的建議，值得思考：

（一）要賺大錢，不是買或賣，而是耐心等待。等到合適的價格時機，用力揮桿，一舉成功。

（二）每天多花一些時間讓自己更聰明一點。「在我的一生中，我所認識的聰明人，沒有一個不是一直在閱讀精進的，絕對沒有。巴菲特每天讀書的量，會讓你感到驚訝。」「學習正確投資，需要一生的時間」。

（三）很多高智商的人，投資成績很差，因為急躁脾氣差，不夠沈穩。

（四）簡單化可以提高績效，因為可以深理我們正在做的事。（五）所有明智的投資都是價值投資，取得比你付出的更多，必須正確評估事業的價值，才能得到答案。

（六）小心投資界的「廢話」，也就是說注意企業管理階層的胡言亂語，誘騙投資人上當。

（七）〔錯誤字元無法儲存〕要理會噪音，市場上有太多的炒作或世界末日預測，不管悲觀或樂觀，看多或看空，都要保持冷靜，能夠駕馭市場兩種情緒，正是長期創造財富成功者。

（八）釣魚第一條規則，就是到有魚的地方釣魚。華爾街的名言：「到沒有其他人的地方釣魚，也就是去找沒有人注意的股票，才是很棒的股票。」

（九）「逆向思考，永遠逆向思考。」

（十）了解你的能力範圍。

仔細想想，孟格以一生的投資經驗，濃縮成10大格言，句句經典，如果要想成為成功的投資人，確實值得學習。天下沒有白吃的午餐，投資也一樣，要選擇好標的，一定要用功研究基本面，然後再等待好價格的時候買進，如果對於新標的不夠了解，又擔心坐失良機，不妨先買進零股觀察，俟合適價格時，再加碼買進，以確保價格不至於高不可攀，造成嚴重虧損。

台股現在有1800多檔股票，只要細心挑選，應不難找到優質的標的。這裏有一些建議，提供投資人參考，例如生技類股，最好避開太難懂的新藥股，找尋高毛利率，獲利成長，股利穩定的標的，例如葡萄王（1707），毛利率高達78.84%，2022年每股獲利9.84元，配息6.9元，如果能在150元附近買進，長期存股，每年殖利率可以有 4.6%，而且賺價差的機會也很大。

軒郁（6703）也是生技醫療股，產品是美容保養品，2023年第三季營業毛利率65.09%，2021年每股獲利6.84元，配息7.2元，配股1.12元。2022年每股獲利7.79元，配息5.5元，配股1.5元。由於走在快速成長道路上，2023年上半年每股獲利6.18元，預估全年獲利有機會達到10元，值得投資人追蹤了解。

達爾膚（6523）產品是有名的Dr.Wu，今年9月毛利率達到71.09%。2022年每股獲利7.55元，近年採季配息方式配發股利，第一、二季每股各配2元，第三季配4元，股息配發相當大方，全年預估極有可能配發一個股本。今年前三季每股獲利6.93元，比去年同期的5.44元，成長27%。

麗豐-KY旗下的品牌「克麗緹娜」，知名度也相當高，曾獲得「台灣前25大國際品牌」大獎肯定。2023年前3季營業毛利率高達84.38%，相當罕見。每股獲利已達9.27元，超過2022年全年度的8.68元，當年度配息7元，2021年每股獲利17.05元，配息12元，應該也是值得投資人追蹤的優質標的。

其他各產業都有不錯的標的，值得投資人仔細研究分析，不論疫情過後資產重分配，或如孟格所言，投資是一生的工作，耐心用心蒐尋，應該可以得到不錯的成果，金融資產在財務規劃中，確有必要作適當配置，讓時間價值在財富的成長過程中，充分發揮。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★