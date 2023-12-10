Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉 金融資產合適配置，充分發揮貨幣的時間價值

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/12/10 17:30
台股投資理財：研究金融資產 選擇適合自己的配置模式 (圖 / PIXABAY)

台股投資理財：研究金融資產 選擇適合自己的配置模式 (圖 / PIXABAY)

疫情過後，全球資產重分配，億萬富豪增加了7%，從2376 人，增加到2544人，其中以亞太地區人數佔比最多，達12兆美元，貧富差距正逐漸擴大中。台灣的億萬富豪成長速度快，已到46人，總財富達1224億美元，超越新加坡、日本、印度、香港，居亞洲第4。

值得注意的是，不論金融災難或疫情、戰爭之後，人類貧富差距都有擴大的現象，觸覺敏銳的人，常常會趁著金融資產重挫之際，擇優低檔勇於承接，俟風暴結束之後，資產暴增。反之，如果不能透析災難與金融重挫的關係，反向操作大賣，風暴過後，資產恐怕就會減損，受到傷害。

去年新增的53位富豪中，繼承的居多，白手起家還是偏低，顯示社會階級複製現象依然存在，但是研究金融資產，選擇適合自己的模式，長期投資是創造財富，改善生活品質重要的方式。股神巴菲特的長期戰友孟格，最近辭世，他是波克夏公司副董事長，生前提供投資人不錯的建議，值得思考：

（一）要賺大錢，不是買或賣，而是耐心等待。等到合適的價格時機，用力揮桿，一舉成功。
（二）每天多花一些時間讓自己更聰明一點。「在我的一生中，我所認識的聰明人，沒有一個不是一直在閱讀精進的，絕對沒有。巴菲特每天讀書的量，會讓你感到驚訝。」「學習正確投資，需要一生的時間」。
（三）很多高智商的人，投資成績很差，因為急躁脾氣差，不夠沈穩。
（四）簡單化可以提高績效，因為可以深理我們正在做的事。（五）所有明智的投資都是價值投資，取得比你付出的更多，必須正確評估事業的價值，才能得到答案。
（六）小心投資界的「廢話」，也就是說注意企業管理階層的胡言亂語，誘騙投資人上當。
（七）〔錯誤字元無法儲存〕要理會噪音，市場上有太多的炒作或世界末日預測，不管悲觀或樂觀，看多或看空，都要保持冷靜，能夠駕馭市場兩種情緒，正是長期創造財富成功者。
（八）釣魚第一條規則，就是到有魚的地方釣魚。華爾街的名言：「到沒有其他人的地方釣魚，也就是去找沒有人注意的股票，才是很棒的股票。」
（九）「逆向思考，永遠逆向思考。」
（十）了解你的能力範圍。
仔細想想，孟格以一生的投資經驗，濃縮成10大格言，句句經典，如果要想成為成功的投資人，確實值得學習。天下沒有白吃的午餐，投資也一樣，要選擇好標的，一定要用功研究基本面，然後再等待好價格的時候買進，如果對於新標的不夠了解，又擔心坐失良機，不妨先買進零股觀察，俟合適價格時，再加碼買進，以確保價格不至於高不可攀，造成嚴重虧損。

台股現在有1800多檔股票，只要細心挑選，應不難找到優質的標的。這裏有一些建議，提供投資人參考，例如生技類股，最好避開太難懂的新藥股，找尋高毛利率，獲利成長，股利穩定的標的，例如葡萄王（1707），毛利率高達78.84%，2022年每股獲利9.84元，配息6.9元，如果能在150元附近買進，長期存股，每年殖利率可以有 4.6%，而且賺價差的機會也很大。

軒郁（6703）也是生技醫療股，產品是美容保養品，2023年第三季營業毛利率65.09%，2021年每股獲利6.84元，配息7.2元，配股1.12元。2022年每股獲利7.79元，配息5.5元，配股1.5元。由於走在快速成長道路上，2023年上半年每股獲利6.18元，預估全年獲利有機會達到10元，值得投資人追蹤了解。

達爾膚（6523）產品是有名的Dr.Wu，今年9月毛利率達到71.09%。2022年每股獲利7.55元，近年採季配息方式配發股利，第一、二季每股各配2元，第三季配4元，股息配發相當大方，全年預估極有可能配發一個股本。今年前三季每股獲利6.93元，比去年同期的5.44元，成長27%。

麗豐-KY旗下的品牌「克麗緹娜」，知名度也相當高，曾獲得「台灣前25大國際品牌」大獎肯定。2023年前3季營業毛利率高達84.38%，相當罕見。每股獲利已達9.27元，超過2022年全年度的8.68元，當年度配息7元，2021年每股獲利17.05元，配息12元，應該也是值得投資人追蹤的優質標的。

其他各產業都有不錯的標的，值得投資人仔細研究分析，不論疫情過後資產重分配，或如孟格所言，投資是一生的工作，耐心用心蒐尋，應該可以得到不錯的成果，金融資產在財務規劃中，確有必要作適當配置，讓時間價值在財富的成長過程中，充分發揮。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
投資理財
財富管理
生技醫療類股

相關新聞

〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
2023/10/22 17:25
〈投資理財〉台股動盪 電動車、綠能優質個股可擇機入手
〈投資理財〉台股動盪 電動車、綠能優質個股可擇機入手
2022/06/05 12:46
「財經網紅」太多 澳、英將立法管制
「財經網紅」太多 澳、英將立法管制
2022/03/22 20:15
〈投資理財〉績優定存股相對安全 投資人可慎選並擇低價投資
〈投資理財〉績優定存股相對安全 投資人可慎選並擇低價投資
2022/01/09 20:16
〈投資理財〉2021年不動產熱潮　優質營建業獲利佳
〈投資理財〉2021年不動產熱潮　優質營建業獲利佳
2022/01/02 20:35

更新時間 : 2023-12-10 21:46 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
LINE推2023貼圖回顧統計自己愛用貼圖排行　台灣用戶愛用排行也出爐
LINE推2023貼圖回顧統計自己愛用貼圖排行　台灣用戶愛用排行也出爐
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
〈時評〉選台灣總統不是選特首：民進黨不可能放棄或凍結「台獨黨綱」
〈時評〉選台灣總統不是選特首：民進黨不可能放棄或凍結「台獨黨綱」