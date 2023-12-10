美式賣場停車場驚險逮人　台灣新北警方查獲上億毒品

新北市警局刑大日前獲報埋伏美式賣場停車場，趁販毒集團利用人潮眾多掩護進行毒品交易，警方以車圍堵驚險逮人，當場在後車廂查獲多達55公斤愷他命毒品，估市值逾億元。

新北市警局刑事警察大隊今天(10日) 發布新聞稿指出，日前接獲線報指出，綽號「小陳」的27歲毒品藥頭，利用美式大型購物賣場內人潮眾多、車輛進出頻繁之性，佯裝一般購物民眾身分運輸毒品混入賣場停車場中伺機進行交易，企圖混淆及規避警方查緝。

新北刑大組成專案小組經多日蒐證，報請台北地方檢察署指揮偵辦，7月9日在新莊某美式賣場停車場內部署優勢警力，喬裝購物民眾混入人群中蒐證、警戒，驚險穿梭人潮、行進車陣中。

中央社引述市刑大表示，當發現鄭姓男子與林姓交易對象接觸時，為避免犯嫌駕車衝撞危害購物民眾，員警迅速以偵防車阻斷犯嫌脫逃路線，奮不顧身強行開啟車門並進入運毒車內，及時控制犯嫌行動，成功逮捕兩人。

市刑大表示，當場在鄭男車子後車廂中起獲數個大型塑膠袋，裡面放滿了一袋袋愷他命毒品，經計算，重量多達55公斤，初估市值逾億元新台幣。全案經移送北檢偵辦並依運輸第3級毒品罪嫌將兩人提起公訴。

另外，近日在台南市與台北關，也分別查獲大麻等毒品(下圖) 。

30歲曾姓男子12月8日凌晨駕車途經台南市中西區時違規行駛被警方攔檢，車內飄出濃厚毒味，警方在車內搜出大量毒品，依法送辦。（上圖由台南市警局提供）中央社