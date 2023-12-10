Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

美式賣場停車場驚險逮人　台灣新北警方查獲上億毒品

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/10 16:26
新北市政府警察局刑事警察大隊日前依據線報，在新莊某美式賣場停車場，破獲毒品交易案，查獲多達55公斤愷他命毒品。（翻攝照片）中央社112年1...

新北市政府警察局刑事警察大隊日前依據線報，在新莊某美式賣場停車場，破獲毒品交易案，查獲多達55公斤愷他命毒品。（翻攝照片）中央社112年1...

新北市警局刑大日前獲報埋伏美式賣場停車場，趁販毒集團利用人潮眾多掩護進行毒品交易，警方以車圍堵驚險逮人，當場在後車廂查獲多達55公斤愷他命毒品，估市值逾億元。

新北市警局刑事警察大隊今天(10日) 發布新聞稿指出，日前接獲線報指出，綽號「小陳」的27歲毒品藥頭，利用美式大型購物賣場內人潮眾多、車輛進出頻繁之性，佯裝一般購物民眾身分運輸毒品混入賣場停車場中伺機進行交易，企圖混淆及規避警方查緝。

新北刑大組成專案小組經多日蒐證，報請台北地方檢察署指揮偵辦，7月9日在新莊某美式賣場停車場內部署優勢警力，喬裝購物民眾混入人群中蒐證、警戒，驚險穿梭人潮、行進車陣中。

中央社引述市刑大表示，當發現鄭姓男子與林姓交易對象接觸時，為避免犯嫌駕車衝撞危害購物民眾，員警迅速以偵防車阻斷犯嫌脫逃路線，奮不顧身強行開啟車門並進入運毒車內，及時控制犯嫌行動，成功逮捕兩人。

市刑大表示，當場在鄭男車子後車廂中起獲數個大型塑膠袋，裡面放滿了一袋袋愷他命毒品，經計算，重量多達55公斤，初估市值逾億元新台幣。全案經移送北檢偵辦並依運輸第3級毒品罪嫌將兩人提起公訴。

另外，近日在台南市與台北關，也分別查獲大麻等毒品(下圖) 。

美式賣場停車場驚險逮人　台灣新北警方查獲上億毒品30歲曾姓男子12月8日凌晨駕車途經台南市中西區時違規行駛被警方攔檢，車內飄出濃厚毒味，警方在車內搜出大量毒品，依法送辦。（上圖由台南市警局提供）中央社

美式賣場停車場驚險逮人　台灣新北警方查獲上億毒品航空警察局12月6日表示，與台北關攜手破獲利用過境轉機洗出發地方式走私大麻案，在香港籍符姓男子（上圖中）托運行李中查獲第二級毒品大麻39袋(下圖) ，重27.777公斤，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢察署。（航空警察局提供）中央社

美式賣場停車場驚險逮人　台灣新北警方查獲上億毒品
美式賣場
停車場
毒品交易
新北市
刑大
台南市
航空警察
台北關

相關新聞

葉元之競選看板變臉完成 手繪風趙少康現真容 本人笑怎麼像白先勇？
葉元之競選看板變臉完成 手繪風趙少康現真容 本人笑怎麼像白先勇？
2023/11/28 17:25
【用路人請注意】北市新工處: 中正橋台北往新北方向　11/18起改走新橋
【用路人請注意】北市新工處: 中正橋台北往新北方向　11/18起改走新橋
2023/11/12 19:20
兒童超跑、滑步車專用場地正式啟用！新北第二個兒童練習場就在新北大都會公園
兒童超跑、滑步車專用場地正式啟用！新北第二個兒童練習場就在新北大都會公園
2023/10/24 18:13
本土登革熱又見母子垂直感染 新北市嬰兒住院中 全台灣累計17,084例
本土登革熱又見母子垂直感染 新北市嬰兒住院中 全台灣累計17,084例
2023/10/17 15:44
新北水田候鳥季「國慶鳥」灰面鵟鷹過境貢寮
新北水田候鳥季「國慶鳥」灰面鵟鷹過境貢寮
2023/10/09 16:50

更新時間 : 2023-12-10 16:53 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
LINE推2023貼圖回顧統計自己愛用貼圖排行　台灣用戶愛用排行也出爐
LINE推2023貼圖回顧統計自己愛用貼圖排行　台灣用戶愛用排行也出爐
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
〈時評〉選台灣總統不是選特首：民進黨不可能放棄或凍結「台獨黨綱」
〈時評〉選台灣總統不是選特首：民進黨不可能放棄或凍結「台獨黨綱」
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭