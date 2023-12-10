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外交部人事異動 駐諾魯大使、駐斐濟代表換人

台灣與諾魯、斐濟今年皆有外交事件發生

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/10 15:11
外交部駐諾魯大使、斐濟代表人事異動（圖／台灣英文新聞）

外交部駐諾魯大使、斐濟代表人事異動（圖／台灣英文新聞）

今（10）日傳出行政院日前已核定外交部人事異動，駐斐濟代表周進發調任駐諾魯共和國大使，駐關島總領事陳盈連調任駐斐濟代表。

台灣邦交國諾魯先前發生權力更迭，10月甫訪台參加國慶的前諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun），返國後旋即遭不信任投票下台，一度引發邦交不穩的疑慮，淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正質疑外交部「情報失靈」、有「疏忽」。

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斐濟政府與台交好，原同意於今年３月將台灣駐處正名為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」達成「雙重承認」，然在中國強力施壓後，於9月恢復使用「駐斐濟台北商務辦事處」。

新任駐諾魯共和國大使周進發，畢業於政大政治系、政研所，他曾在2014到2019年擔任駐諾魯大使，對諾魯政情熟悉。新任斐濟代表陳盈連，畢業於政大外交系、外交所，南加州大學安納堡傳播新聞學院公眾外交研究所碩士，曾任外交部國會事務辦公室副執行長。

至於台諾關係是否受影響，中央社引述涉外人士指出，部分祕魯政壇人士建言導向中國，但並未進入新內閣，新任總統阿丁安（David Adeang）為台灣長期友人，新政府立場不變，更為堅定。
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更新時間 : 2023-12-10 16:53 GMT+08:00

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