韓國學者：孫運璿四訪KIST促生工研院 吸引張忠謀來台創台積電

第七屆韓國台灣人文交流大會８日在台北登場，高麗大學亞細亞問題研究所教授孫基榮８日受邀，在會上發表對台灣與韓國產業政策國家發展策略的見解，也分享了韓國科學技術研究院與台灣工研院、台積電的淵源，以及張忠謀被工研院打動而返台的故事。

孫基榮在會上指出，以文化層面看，韓流對韓國主體性的發展貢獻卓越，而在台灣，台北故宮對中華文化的主體性與保存至關重要，國家發展政策「要讓台灣像台灣，韓國像韓國。」

台灣與韓國的科技產業與半導體，皆在全球供應鏈占舉足輕重的地位，韓國有1966年成立的韓國科學技術研究院（Korea Institute of Science and Technology, KIST），政府扶植三星等集團；台灣有1973年創立的工業技術研究院，進而成立台積電。

孫基榮指出，台灣工研院的設立，由時任經濟部長孫運璿一手促成。孫運璿曾言，自己有六個孩子，「第五個是台電，第六個就是工研院。」傳當年孫運璿於1970年代初訪韓，看到KIST高薪聘請留美學人，大舉發展科技產業，並發覺韓國研究機構為財團法人，自主性大，不必受政府法規層層束縛。

孫運璿立意要成立類似機構，積極草擬工研院條例，卻遭到立委反對，認為工研院使用政府資金，卻不受政府監督，有化公為私之嫌。最終他以「我們再不快，就要來不及了」說服眾人，立法得以通過。後來工研院也著實帶著領台灣發展為科技重地，孫運璿常說台灣能成為四小龍，「工研院是龍頭。」

關於台灣工研院是否借鑑他國經驗，前工研院院長史欽泰曾表示，並非抄襲，台灣與韓國、美國的模式都不一樣。孫基榮則認為，說工研院模仿KIST沒什麼依據，為此他翻遍KIST檔案，終於找到孫運璿在1970年訪問KIST的團體照（如首圖）。

孫曾在1970年、1972年、1974年及1976年四訪KIST，並與時任的KIST院長有相當多的交流。孫基榮認為比較恰當的說法，應該是孫運璿訪問KIST時「得到靈感」要創建工研院。爾後，工研院最重要的成果就是台積電的誕生，孫基榮笑稱，如此說來，台積電的誕生可以追溯回是由KIST所觸發的靈感。

談及韓國科技業的發展，孫基榮指出韓戰、越戰是崛起的關鍵，韓國對越南派兵換得了發展科技的機會。1965年韓國總統朴正熙前往美國訪問， KIST於1966成立， 1983年三星決定進軍半導體業務。美國在扶植日本後於DRAM領域競爭趨於下風，透過轉移技術給南韓來進行抗衡。韓國當局大力扶持產業，以盧泰愚政府為例，30億美元的貸款中就撥款8億給半導體發展。

至於台灣的半導體崛起，孫基榮也說了關於「台灣科技教父」李國鼎首次邀請張忠謀來台灣發展卻失敗的故事。李國鼎當年挖腳仍在德州儀器任職全球半導體事業總經理張忠謀，希望他給出一個IC工廠的藍圖並在台建立工廠，張忠謀當時正是事業巔峰，手握公司股票選擇權，拒絕了李國鼎的邀約。

然而就工研院成立之際，史欽泰前往美國與張忠謀見面，說動張回台發展。兩週後李國鼎與張忠謀會面，不禁疑問，為何之前自己去請張鎩羽而歸，這次史卻成功了。孫基榮出，張忠謀對設計、建立IC工廠不感興趣，但上升到工研院的格局就多了吸引力。

台灣固然最擅長代工生產（OEM），但張忠謀對工研院有所期待，對純粹的創始（pure founding）更有興趣。後者已超越了OEM的範疇，可以說，台灣的半導體的未來也從此確立。1987年，台積電橫空出世，如今已成世界半導體製造龍頭，也是台灣的護國神山。

孫基榮指出，韓國的產業政策是不斷的對外發展，而台灣的特徵則是，超越原來發展的模型，可謂前所未有。此外，台灣在適當的時機聘用如張忠謀這樣的人才，在1980年代撒下種子，可以說，孫運璿、史欽泰、張忠謀對辜研院的貢獻與影響，帶動了台灣未來的發展。

談及台灣未來產業發展，孫基榮也特別提出，今年台灣由經濟部規劃，工研院與生技中心共同籌組的台灣生物醫藥製造公司（TBMC），展現疫情後在生物科技領域做大的野心。