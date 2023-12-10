美國常春藤名校遭批放任「反猶太運動」 賓州大學校長與董事會主席雙雙請辭

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動攻擊以來，包括常春藤名校在內的許多美國大專院校，爆發大規模支持巴勒斯坦的學生遊行，引發每年約提供學校達600億美元捐款的猶太資本家不滿，更導致賓州大學校長及董事會主席於12月9日雙雙請辭下台，後續可能還有更多人會遭到波及。

事實上，在美國大學開始出現學生舉辦支持巴勒斯坦的相關活動後，含阿波羅全球管理（Apollo Asset Management）首席執行官羅雲（Marc Rowan）、全球零售業龍頭Limited Brands創辦人威斯納（Leslie Wexner）在內的大量猶太企業家就開始對自己提供捐款的學校施壓，要求制止類似活動。

本次迫於壓力下台負責的賓州大學校長莉絲馬吉爾（Liz Magill）雖然曾在周二公開表示，賓州大學在哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊一事上，與以色列站在一起，同時譴責反猶主義，但對賓州大學背後重要的金主、雅斯蘭黛集團繼承人Ronald Lauder來說已經太遲，他宣布撤回贊助的決心已定。

而由於猶太人的資金不只讓他們在高等教育界有發言權，每年收受大量猶太獻金的美國政治人物更是「不落人後」，美國眾議院專門委員會於本（12）月5日傳喚了賓州大學校長馬吉爾、哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）及麻省理工學院校長科恩布盧斯（Sally Kornbluth），要求對校內「反閃米特(anti-semitism, 即反猶太) 風潮」進行說明。

雖然校長們試圖以校內有言論自由，為反猶太行動進行抗辯，對於共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）所提出，有關「要求屠殺猶太人」（calling for genocide of jews）的說法是否違反校內「反霸凌、反騷擾」規範時，由於絕大多數學生的校內遊行並非以此為訴求，校長們因此不願意給出絕對正面或負面回覆。

眾院專門委員會的公聽會結束後，要求三人辭職負責的呼聲漸高，這隨後導致馬吉爾及支持她的賓州大學董事會主席巴克（Scott Bok）請辭，蓋伊則對外公開道歉，不過猶太人社群對此並不感到滿足，認為另外兩所學校皆應該比照辦理。

然而，姑且不論校內學生遊行的性質，據《路透社》報導，猶太人組織反誹謗聯盟（ADL）的數據顯示，在哈瑪斯發動攻擊後的兩周內，美國的反猶太事件飆升了400%；倡導穆斯林民權的組織美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）也表示，與去年相比，針對巴勒斯坦人與阿拉伯人的反伊斯蘭風氣也上升了172%。

這意味無論是支持以色列還是巴勒斯坦，都讓美國社會變得更加分歧與激進，而在美國於安理會持續擋下要求兩國盡速達成全面停火的議案，卻仍無法用自身外交手段解決衝突的情況下，不只是美國國內，國際上對於雙方的批評與支持都將持續發酵，短時間內應無法獲得解決。