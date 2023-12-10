Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國常春藤名校遭批放任「反猶太運動」 賓州大學校長與董事會主席雙雙請辭

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/12/10 14:32
美國眾議院專門委員會12月5日傳喚賓州大學校長馬吉爾(前排左2) 、哈佛大學校長蓋伊（前排左1）及麻省理工學院校長科恩布盧斯等人，要求對校...

美國眾議院專門委員會12月5日傳喚賓州大學校長馬吉爾(前排左2) 、哈佛大學校長蓋伊（前排左1）及麻省理工學院校長科恩布盧斯等人，要求對校...

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動攻擊以來，包括常春藤名校在內的許多美國大專院校，爆發大規模支持巴勒斯坦的學生遊行，引發每年約提供學校達600億美元捐款的猶太資本家不滿，更導致賓州大學校長及董事會主席於12月9日雙雙請辭下台，後續可能還有更多人會遭到波及。

事實上，在美國大學開始出現學生舉辦支持巴勒斯坦的相關活動後，含阿波羅全球管理（Apollo Asset Management）首席執行官羅雲（Marc Rowan）、全球零售業龍頭Limited Brands創辦人威斯納（Leslie Wexner）在內的大量猶太企業家就開始對自己提供捐款的學校施壓，要求制止類似活動。

本次迫於壓力下台負責的賓州大學校長莉絲馬吉爾（Liz Magill）雖然曾在周二公開表示，賓州大學在哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊一事上，與以色列站在一起，同時譴責反猶主義，但對賓州大學背後重要的金主、雅斯蘭黛集團繼承人Ronald Lauder來說已經太遲，他宣布撤回贊助的決心已定。

而由於猶太人的資金不只讓他們在高等教育界有發言權，每年收受大量猶太獻金的美國政治人物更是「不落人後」，美國眾議院專門委員會於本（12）月5日傳喚了賓州大學校長馬吉爾、哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）及麻省理工學院校長科恩布盧斯（Sally Kornbluth），要求對校內「反閃米特(anti-semitism, 即反猶太) 風潮」進行說明。

雖然校長們試圖以校內有言論自由，為反猶太行動進行抗辯，對於共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）所提出，有關「要求屠殺猶太人」（calling for genocide of jews）的說法是否違反校內「反霸凌、反騷擾」規範時，由於絕大多數學生的校內遊行並非以此為訴求，校長們因此不願意給出絕對正面或負面回覆。

眾院專門委員會的公聽會結束後，要求三人辭職負責的呼聲漸高，這隨後導致馬吉爾及支持她的賓州大學董事會主席巴克（Scott Bok）請辭，蓋伊則對外公開道歉，不過猶太人社群對此並不感到滿足，認為另外兩所學校皆應該比照辦理。

然而，姑且不論校內學生遊行的性質，據《路透社》報導，猶太人組織反誹謗聯盟（ADL）的數據顯示，在哈瑪斯發動攻擊後的兩周內，美國的反猶太事件飆升了400%；倡導穆斯林民權的組織美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）也表示，與去年相比，針對巴勒斯坦人與阿拉伯人的反伊斯蘭風氣也上升了172%。

這意味無論是支持以色列還是巴勒斯坦，都讓美國社會變得更加分歧與激進，而在美國於安理會持續擋下要求兩國盡速達成全面停火的議案，卻仍無法用自身外交手段解決衝突的情況下，不只是美國國內，國際上對於雙方的批評與支持都將持續發酵，短時間內應無法獲得解決。
哈瑪斯
反猶太
常春藤名校
以色列
賓州大學

相關新聞

聯合國安理會要求加薩停火 美國動用否決權 稱停火將助長哈瑪斯勢力
聯合國安理會要求加薩停火 美國動用否決權 稱停火將助長哈瑪斯勢力
2023/12/09 15:16
差點沒認出來！奧斯卡影后領銜《贖罪日之戰》影評出爐　以色列鐵娘子現身台灣大螢幕還有彩蛋
差點沒認出來！奧斯卡影后領銜《贖罪日之戰》影評出爐　以色列鐵娘子現身台灣大螢幕還有彩蛋
2023/12/05 17:16
以色列計畫將海水灌入地道　將哈瑪斯逼出地面
以色列計畫將海水灌入地道　將哈瑪斯逼出地面
2023/12/05 16:56
以色列稱哈瑪斯違反停戰協議　雙方恢復軍事行動
以色列稱哈瑪斯違反停戰協議　雙方恢復軍事行動
2023/12/01 18:36
以色列人質家屬：哈瑪斯毆打12歲孩童、強迫觀看殘忍屠殺影片
以色列人質家屬：哈瑪斯毆打12歲孩童、強迫觀看殘忍屠殺影片
2023/12/01 12:02

更新時間 : 2023-12-10 16:53 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！
LINE推2023貼圖回顧統計自己愛用貼圖排行　台灣用戶愛用排行也出爐
LINE推2023貼圖回顧統計自己愛用貼圖排行　台灣用戶愛用排行也出爐
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了
〈時評〉選台灣總統不是選特首：民進黨不可能放棄或凍結「台獨黨綱」
〈時評〉選台灣總統不是選特首：民進黨不可能放棄或凍結「台獨黨綱」
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭
期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭