賴清德：台灣是民主模範生、絕不走回頭路　蕭美琴：我與賴能獲國際信任、讓台灣有尊嚴

民進黨總統參選人賴清德昨(9日) 說，如今香港民主不復存在、民眾生活受影響且經濟倒退，27歲的前眾志成員周庭更流亡海外；台灣則是民主模範生、經濟優等生，這次選舉要選有經驗的人、支持對的人，絕對不能走回頭路，讓「美德配」帶大家勇敢向前走。

新北市立委選舉第2選區（五股、蘆洲及三重16里）國民黨並未提名，而是支持台灣民眾黨立委參選人李有宜，挑戰爭取6連霸的民進黨現任立委林淑芬。總統蔡英文、賴清德、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長林右昌等人，9日下午分別出席賴清德林淑芬聯合競總成立大會。

賴清德致詞時說，這兩天有專家學者討論香港的經濟、社會與生活等現況，無論哪一個角度，結論都是民主香港已不復存在、民眾生活受影響、經濟倒退；他還說，才27歲的香港民主派人士、前眾志成員周庭也流亡海外，有家歸不得。

他強調，台灣民主得來不易，大家一定要珍惜，在野黨卻支持一個中國原則的九二共識、兩岸一家親，經濟上則想重啟服貿，還想歡迎中國人來台灣就業，根本是一條錯的回頭路。

賴清德說，台灣8年前選擇蔡總統執政，如今備受國際重視、財政收入提高、股市上漲，除了是民主模範生，也是經濟優等生；此刻絕對不能走回頭路，期盼大家團結一致，選擇有經驗的人、對的人，持續走對的路，更好的未來還在前方，讓「美德配」帶大家勇敢向前走。

他也表示，要成為偉大的國家，必須看民眾是不是國家真正的主人、是否保障人權、擁有自由生活，以及所有人能否都在這片土地過著幸福生活；他未來若當選，將推動健康台灣、教育平權、扶持產業、投資創新科技，推動3大居住政策，且要力拚每年經濟成長率平均在3.5%以上。

民進黨副總統參選人蕭美琴9日則在桃園指出，她與民進黨總統參選人賴清德能獲得國際信任，讓台灣未來有尊嚴及面子，選戰要贏，不只是因為愛台灣，更要讓台灣下一代有自信面對全世界的競爭。

蕭美琴9日接連出席黨籍桃園市立委第4選區參選人范綱祥、黨籍桃園市立委第5選區參選人劉仁照競選總部成立大會，黨籍桃園市立委第3選區參選人彭俊豪「挺美德，挺公益」與瑪潮關懷協會公益見面會、黨籍桃園市立委第1選區參選人鄭運鵬「與鵬鵬一起看電影」活動。

根據中央社，蕭美琴致詞時表示，若她與賴清德當選，會延續總統蔡英文照顧地方建設；台灣要和平、安全、繁榮，靠的是實力，一定要懂得投資自己的安全，建構自己的實力，才能有永續的和平。

她指出，拚外交是要拚全世界信任、支持台灣，這幾年雖然台灣面臨許多挫折，尤其國際上面臨共產黨的打壓、恐嚇及威脅，但因為台灣人捍衛國防安全及台海和平的決心，獲得國際社會更強烈的信任及支持。

蕭美琴表示，蔡總統穩健踏實、不冒進、不挑釁，但強化自己的實力，這樣的路線獲得全世界肯定，所以國際也不會讓台灣人孤單。

她指出，選戰要贏，不只是因為愛台灣要讓台灣贏，更因為要讓台灣人在世界上走路有風，讓台灣下一代有自信面對全世界的競爭，不管遇到什麼樣的挫折，都有信心及尊嚴。

蕭美琴表示，她與賴清德能獲得國際信任，讓台灣未來有尊嚴及面子；台灣沒有時間浪費，面對充滿挑戰的世界，要有力量面對，需要團結的台灣讓世界更願意信任，在世界才有持續壯大，維護台海和平的實力。