侯友宜接受外媒專訪: 和平是唯一選擇　趙少康與學生對談：若開戰將用3道防線阻共軍上岸

國民黨總統參選人侯友宜昨(9日) 接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪表示，台灣的未來由台灣2300萬人決定，兩岸之間的歧異必須用和平方式解決，中共從沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際幻想。

侯友宜競選辦公室9日發出新聞稿表示，侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康，今天在緊湊的輔選行程中，先後接受美國國家廣播公司新聞網的專訪。

對於NBC記者問及目前兩岸關係，以及來自對岸日趨明顯的壓力，有無具體想法來改善關係並降低緊張局勢；侯友宜表示，台灣的未來，由台灣2300萬人來決定，兩岸之間的歧異，必須用和平的方式來解決，中共從來沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際的幻想。

侯友宜指出，中華民國是一個主權獨立的國家，會備戰不啟戰，持續強化自己的國防戰備，也就是維持嚇阻的實力，並且依據中華民國憲法，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話，讓兩岸在功能性議題上，持續互動，降低風險，進而降低敵意。

至於美台關係，侯友宜表示，美國是長期支持台灣的最重要盟友，美國對台灣的軍售，或是雙方的軍事合作與交流，都是台灣自主防衛上的關鍵角色，這樣的關係，一定會持續並且深化；特別是美國近來積極倡議的「印太經濟架構」，台灣身為地區的一份子，一定會善盡責任，希望美國能夠協助台灣共同參與，以及其他區域性的經濟整合倡議。

對於兩岸的未來發展，趙少康指出，和平是唯一的選擇，和平必須要以實力做後盾，台灣的防衛實力，需要美國的支持和協助，而民主，則是台灣面對中國大陸，最重要也是最好的武器。

趙少康說，尤其是兩岸有同樣的文化、同樣的血緣，中方很難向中國民眾解釋，為何民主制度可以在台灣發展，卻不能夠適用於中國，台灣的民主發展，一定會對中國有所影響。

此外中央社還報導，趙少康9日晚到台中市與學生對談時指出，和平是唯一的選擇及答案，一旦兩岸開戰，他提出3道防線包括源頭打擊、海上殲滅及灘岸阻擊，不讓共軍上岸。

「台中一中學生自治串連黨」9日晚在救國團力行終身學習中心邀請趙少康與學生對談，趙少康在對談前接受媒體聯訪表示，台中一中是他的母校，能夠回到故鄉與年輕朋友互動，聽他們的意見、回答他們的問題，他覺得很有意義。

趙少康指出，他會把自己求學的趣事向大家說一下，不只是現在學生很調皮，大家可能想像不到當時他有多調皮，他被記2個大過差點被退學；他還會談談如何考大學，學生有想問的問題，他都可以簡單說一下。

媒體提問，民眾黨總統參選人柯文哲先前指稱趙少康是上個世紀的人，年輕人不會想對話。

對此，趙少康馬上轉頭詢問「台中一中學生自治串連黨」發言人紀中御，「你是上世紀的人嗎」。

紀中御回答，希望不同政黨都能開啟對話，也會邀請柯文哲、民進黨總統參選人賴清德與民進黨副總統參選人蕭美琴。先前曾邀請柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘，但都被婉拒。

「台中一中學生自治串連黨」表示，經統計青年最在意的議題，不外乎青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸議題。

與學生對談時，趙少康指出，不管政治立場如何，兩岸就是沒辦法移動的關係，沒有選擇題，和平是唯一的選擇及答案。

他表示，如果中國希望兩岸和平相處，他與國民黨總統參選人侯友宜都會向中國要求，共機不可越過海峽中線，共艦不能繞台，停止對台武力恫嚇，對台灣的部署飛彈要減量。

趙少康指出，不希望兩岸發生戰爭，若開戰，他提出源頭打擊、海上殲滅、灘岸阻擊等3道防線，絕不能讓共軍上岸，所以未來要大量製造飛彈，能造多少就造多少，如果中國攻擊台灣，台灣也會回擊，包括中國的機場、基地、沿岸。