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【稱霸全球運動史】日籍球星大谷翔平證實: 將以創紀錄7億美元合約、加盟洛杉磯道奇隊

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/10 09:14
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圖/mlb.com/

日籍球星大谷翔平美西時間9日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣221億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約

29歲的大谷翔平(Shohei Ohtani) 將成為全球合約價值最高的運動員。大聯盟官網報導，這筆合約超越了足球巨星梅西（Lionel Messi）2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元合約。

就北美運動史而言，大谷這筆合約也超越了職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）簽下的10年4.5億美元合約。

大谷同時改寫美國職棒紀錄，在此之前洛杉磯天使的前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。

台灣中央社引述「富比世」（Forbes）雜誌分析，大谷翔平的價值凸顯了職業運動的持續成長。近年來娛樂事業因為串流平台而出現重大變化，打破觀眾過去在固定時間收看電視的習慣，但運動賽事不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾。

這樣的收視模式，使得運動賽事轉播在娛樂產業當中保有強勁的競爭力。富比世報導，無論美式足球NFL或美國職籃NBA的人氣都持續上升，球隊老闆與球員是最大受益者。

報導另指出，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星就像影視產業中的大牌明星，等同票房保證，能為球隊賺進大筆鈔票。

大谷翔平今年29歲，簽下這筆10年合約，職棒球員生涯大約40歲是退休年齡，大谷這筆合約如果走完，他很可能在道奇隊退休。

大谷一年領7000萬美元，比某些球隊的全隊薪資還多。巴爾的摩金鶯隊2023年開幕日的團隊薪資是6090萬美元，奧克蘭運動家是5690萬美元。
大谷翔平
洛杉磯
道奇隊
10年
7億美元
合約

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