屏東乳羊場驗出布氏桿菌病 官員：羊乳皆有消毒勿擔憂

屏東一處乳羊場傳出有 3 頭羊隻檢驗出布氏桿菌病（Brucellosis），由於這是人畜共通傳染病，引發民眾擔憂。對此檢疫官員表示，國內乳品都有滅菌處理，不用太過擔心。

屏東縣政府動物防疫所 9 日表示，執行每年例行性全縣乳牛、乳羊監測，在九如鄉一處飼養 141 頭羊隻的養羊場，確診 3 頭感染布氏桿菌，當日完成撲殺及全場消毒作業。

動防所指出，布氏桿菌病的動物臨床症狀以胎盤炎、不孕、流產及睪丸炎為特微。該乳羊場其餘羊隻後續每 6 週採血檢驗 1 次，需連續 3 次檢驗全場羊隻均為陰性，始得恢復為一般場每年篩檢 1 次。

農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬向中央社表示，這是 30 多年來，台灣再有羊隻檢出此病。他提到，國內市售羊乳皆經巴氏德滅菌法處理，可殺滅布氏桿菌，安全無虞，請民眾安心。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，布氏桿菌病鮮少在人類身上出現，且沒有特異性症狀，臨床不易診斷。他呼籲，長期接觸禽畜的人員，若無故發燒、全身痠痛，但無呼吸道症狀，就醫應主動告知接觸史。

疾管署 9 日表示，衛生單位已完成工作人員造冊。該乳羊場工作人員共 4 人，平日工作時有穿戴口罩、手套等防護裝備，目前健康狀況無異常，將持續監測。另該乳羊場不對外開放擠乳，亦不對外開放民眾觀光遊玩，且已撲殺完畢，評估對社區尚無傳播風險。國內自 2012 年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測，依疾管署統計資料顯示，僅 2015 年發生 1 例自印尼移入病例，迄今無本土病例。



疾管署指出，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，病原菌存在受感染動物的組織、血液、尿液、乳汁、陰道分泌物、胎盤等。人類主要經由黏膜或破損的皮膚接觸感染動物組織、食入受布氏桿菌汙染的食品或未經消毒殺菌的牛奶而感染。實驗室、屠宰場或肉類包裝廠人員可能經由吸入病原菌而感染，人傳人情況較為罕見。



疾管署提醒，布氏桿菌病為全球性疾病，地中海沿岸、中東、非洲、中亞、印度、中美及南美洲與墨西哥較為常見。潛伏期通常為 1-2 個月（5 天到 5 個月不等）。常見症狀包含發燒、頭痛、食慾不振、全身倦怠、關節痛及體重減輕，症狀可能持續數天、數月，有時伴隨神經炎、睪丸炎及心內膜炎等症狀。

疾管署呼籲畜牧場、實驗室、屠宰場或肉類包裝場工作人員及獸醫師，工作時應正確佩戴口罩、手套、圍裙、護目鏡等防護裝備。民眾旅遊時勿生食動物肉品或飲用未經殺菌之奶類製品，如出現疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史及動物接觸史。醫療院所如發現疑似個案，須於 1 週內通報。