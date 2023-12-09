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率全球之先 歐盟AI管制草案出爐 歐公司憂阻礙創新

By , 台灣英文新聞－編輯
2023/12/09 17:38
AI示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

AI示意圖（圖／路透社Dado Ruvic）

在人工智慧（AI）科技開始蓬勃發展後，許多道德、科技倫理上的問題開始浮現，而經歷長達3天的馬拉松式協商後，歐盟各國終於正式就〈人工智慧法〉（Artificial Intelligence Act）草案達成共識，未來將要求任何在歐盟境內使用的AI技術須尊重基本人權、歐盟價值，以及確保其安全性。

目前草案初步公布的內容包括：

1. 就未來可能造成系統性風險的高衝擊通用AI模型（high-impact general-purpose AI models）以及高風險AI系統制定規範。

2. 對治理體系進行修法，使其在歐盟層級具有一定的執法權。

3. 擴大禁用清單，但執法當局可在遵守相關保障措施的前提下，於公共場所利用AI進行遠端生物識別。

4. 高風險人工智慧系統的使用者，有義務在人工智慧系統投入使用前，進行基本權利影響評估，以保障相關權益。

事實上，對於訂定AI相關法規的討論已在歐盟會員國內進行多年，希望可以訂定明確規範，以確保「人類的最大利益」。自2021年歐盟理事會首次提出AI規範的框架後，本月歷經3天討論，草案雛型已有了初步樣貌。

各國立法者同意設立一個「兩階段」系統，ChatGPT等通用AI模型需公開透明，而具備更強大能力的AI則受到更嚴格的規定管制。除面部辨識系統僅限少量的執法單位能使用外，更是嚴格禁止利用AI進行「社會評分」（social scoring），以避免透過AI操縱人類從事違反自由意願的行為。

違反規範的公司將面臨高達3,500萬歐元甚至是該公司全球收益7%的罰金。

歐盟內部市場委員布雷頓（Thierry Breton）在X上推文指出，歐盟正式成為第一個訂定明確AI使用規則的大陸，這是歷史性的一刻。AI法案不只是一本規則書，而是歐盟新創公司及研究員在全球AI競賽中的跳板。

不過部分公司擔心，在ChatGPT推出並引發全球AI革新浪潮的當下，法規可能會阻礙歐洲AI技術的發展。6月時，包括空中巴士、西門子等公司就曾抗議初步揭露的規範讓創新變得更加困難，且對在地企業發展並無助益。
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