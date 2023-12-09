台南大員皇冠假日酒店 元素聖誕新特色菜登場

溫暖的聖誕月份，不只推出季節限定特色菜，更有暖心公益捐贈。台南大員皇冠假日酒店元素餐廳自2023年10月13日至11月26日期間，舉辦「鮭魚現切秀」公益競標活動，讓客人自由樂捐，總計切35條挪威鮭魚，獲得3萬多元的善心樂捐款項，今天(12/8)由林欣怡總經理、元素餐廳游輝杰主廚將善款全數捐給財團法人中華民國得勝者教育協會，作為孩子生命品格教育的基金。同步宣布12月起再推出應景的聖誕特色菜輪番登場，讓吃到飽也充滿歡度聖誕節慶的儀式感。

溫馨12月是分享愛與關懷的季節，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳在10月-11月期間舉辦「鮭魚現切秀」公益競標活動，總共切了35尾挪威鮭魚，重達315公斤，透過游主廚現切秀讓客人自由競標樂捐，累積約3萬多元的善款，全數捐給社團法人中華民國得勝者教育協會，在12月8日這天由秘書長洪佳麗、台南區主任楊麗容代表接受捐贈，並致贈感謝狀給酒店。酒店總經理林欣怡與元素餐廳游輝杰主廚希望公益活動的推動，傳遞更多善的循環。社團法人中華民國得勝者教育協會主要推動進入國中校園推動情商、財商、生命品格教育等，酒店希望這筆基金的挹注，幫助協會推動品格教育盡一份心力。

歡樂12月也不能少了親朋好友歡聚，大啖聖誕美食的溫暖儀式感，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳推出聖誕限定5道特色菜，分別有爐烤戰斧牛排、美式BBQ豬肋排、香煎美國牛小排、熱紅酒與奶醬麵包布丁，採輪流上菜。「爐烤戰斧牛排」是經典美式聖誕大餐之一，低溫慢烤、鎖住肉汁，比一般烤牛肉多了30-40%的爐烤時間，吃起來骨香肉嫩。「美式BBQ豬肋排」先將豬肋排與香料、辛香料、蔬菜以醃製，讓肉質入味軟嫩，再上美式烤肉醬烤到表面焦香，肉香、醬香風味完美融合。「香煎美國牛小排」大約8分熟上桌，簡單撒上玫瑰鹽，即可品嘗牛肉的原汁原味，也可搭配喜歡的醬料配菜，DIY屬於自己的聖誕排餐！

「熱紅酒」有歐洲手搖飲之稱，在寒冷的季節中，家家戶戶必喝熱飲，游輝杰主廚使用肉桂、月桂葉、荳蔻、八角、柑橘、陳皮、蘋果等，熱熱喝酸甜沁香，令人暖上心。「奶醬麵包布丁」是感恩節、聖誕節常見的美式居家料理，奶香、蛋香在冷冷的天，很難不來上一碗。今年的聖誕大餐相聚在元素餐廳就對了。供應時間為週三、週四、週日晚餐成人999元、兒童499元，週五、週六晚餐及週六、週日午餐成人1,280元、兒童499元，以上價格須另加10%服務費。為維持用餐品質請事先訂位06-512-1807。