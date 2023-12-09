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還有一天！Ultra Taiwan首日湧入萬人狂歡　世界百大DJ告白台灣我愛你

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/09 17:04
David Guetta暌違7年再度抵台。（圖／UMF）

David Guetta暌違7年再度抵台。（圖／UMF）

第三屆Ultra Taiwan超世代音樂節台灣站昨（8日）於台北市大佳河濱公園盛大展開，吸引來自美國、日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港等地的樂迷來台朝聖，首日湧入上萬人一起狂HIGH。

憑藉熱門金曲〈Titanium〉紅遍全球、兩座葛萊美獎得主David Guetta暌違7年再度抵台，也是風光重返世界百大DJ冠軍之後展開的世界巡演第一站，擔任壓軸表演嘉賓，以價值上百萬的專屬個人舞台，1.5小時帶來多首紅遍全球的熱門金曲，最後他感性向台灣粉絲告白：「台灣，謝謝與你們度過這麼特別、特別的夜晚，我非常開心，這是我全新世界巡演的第一站，我很享受跟你們在一起，謝謝你們帶來的愛，謝謝你們帶來的能量，台灣我愛你！」

同樣登上Ultra Taiwan主舞台有睽違5年抵台的「印度電音鬼才」KSHMR，以全新派對金曲〈Dance Monkey〉火熱開場，向來把表演化為一本故事書的他，以起承轉合的方式演繹派對金曲，一連串帶來包括〈Secrets〉、〈Wild Card〉、〈Karate〉、〈Power〉、〈Burn〉、〈Carry Me Home〉等夯歌，1個小時毫無冷場。他也特別謝謝台下手持KSHMR旗幟的粉絲，並二度以中文說「我愛你」，告白粉絲：「我愛你，我愛台灣！」

第三屆Ultra Taiwan今（9日）於台北市大佳河濱公園展開第二天精彩表演，由「蔡依林指定合作DJ」瑞典電音才子Alesso擔任壓軸DJ，更有世界百大DJ第6名「全世界最會吹的DJ」Timmy Trumpet、第16名「派對國歌製造機」W&W、第20名「Tech House 大神」Fisher等大咖DJ接連登場，現場可購買票券。

「免費官方接駁車」每15分鐘一班，自捷運行天宮站發車開往林安泰古厝，經由十號水門即可步行至活動現場，晚間自林安泰古厝返回捷運行天宮站，另於活動散場時提供直達信義區官方After Party的「付費接駁專車」，歡迎樂迷多加使用，詳情請上Ultra Taiwan官方網站查詢。
Ultra Taiwan
大佳河濱公園
David Guetta
電音派對

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更新時間 : 2023-12-09 18:38 GMT+08:00

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