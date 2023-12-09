莫使金樽空對月 淺草新飯店Sake Bar Hotel推日本酒喝到飽

「我有一瓢酒，可以慰風塵。」隨著外國旅客大舉湧入日本，各大旅宿業者無不使出渾身解數招徠客人。最近知名觀光地區東京淺草出現了一間「日本酒喝到飽」飯店 Sake Bar Hotel，以絕無僅有的服務，吸引愛酒人士下榻。

日經亞洲報導，顧名思義，Sake Bar Hotel 的招牌就是 Sake（日本酒，包括清酒）。母公司島田商事旗下也擁有酒廠吉川醸造，供應無虞。

入住的旅客，在 chek in 時可獲得一個木製小方杯（masu 枡），憑這個小杯，可在酒吧享用美酒，供應至晚間 10 時，來個但願長醉不復醒。除了勸君更盡一杯酒，飯店也在特定時間提供了免費餐點，把酒言歡的同時還能填飽肚子。

淺草有知名景點淺草寺，建於西元 7 世紀，周邊是各種小店商家，販售傳統點心與紀念品，備受外國觀光客喜愛。Sake Bar Hotel 以獨特的酒品做為賣點，促觀光也行銷日本文化。

業者表示，訂房客 5 成都是外籍，但也歡迎本土顧客來住宿。共有 21 間客房，除了房間內的泡湯設施，亦有露天浴池供預約，頂樓足湯可使用。在房價部分，每晚每人 20,000 日圓（新台幣4,340元）起跳。更多資訊可洽飯店官網、Instagram。

* 飲酒請勿過量



Sake Bar Hotel 提供日本酒喝到飽（圖／飯店 IG）