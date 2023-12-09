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聯合國安理會要求加薩停火 美國動用否決權 稱停火將助長哈瑪斯勢力

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/09 15:16
2023年12月8日，加薩被摧毀的清真寺。（圖／路透社Doaa Rouqa）

2023年12月8日，加薩被摧毀的清真寺。（圖／路透社Doaa Rouqa）

在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6 日引用聯合國憲章第 99 條（Article 99），緊急要求安理會就以巴戰爭立即停火議題召開緊急會議後，美國昨（8）日再次動用否決權擋下議案，聲稱現在強迫停火只會造成戰火在不遠的將來再次被引燃。

聯合國憲章第 99 條規定，若秘書長認定有可能威脅國際和平及安全之事件，可提請立刻召開安理會會議，且無需像往常一樣須有國家邀請其發言才可發言。在這樣的情況下，若安理會成功表決通過該案，將可獲得額外權力以確保停火確實執行，這包括進行制裁和派遣聯軍的選項。

由於何謂「威脅國際和平及安全」的定義不一，援引第 99 條的狀況在聯合國創立後十分罕見，前兩次分別是 1989 年的黎巴嫩內戰及 1979 年德黑蘭美國使館人質危機。這也是古特瑞斯在 7 年任期以來首次引用該條規定。

對此，安理會在周五就近 100 個聯合國會員國共同起草的停火案進行表決，該要求雙方立即停火、釋放人質以解決人道危機。然而，最後在 13 個安理會成員國贊成、英國棄權的情況下，被美國動用否決權擋下，引發國際社會強烈的不滿及人權組織的譴責。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）強調，雖然美國強烈支持以巴之間達成和平，由於哈瑪斯無意見到兩國並立於該地，無條件立即停火的狀況下，和平將不會持久，戰爭很快就會再次爆發。

半島電視台〉則指出，美國與以色列相信現在停火將讓哈瑪斯獲得喘息機會，因此比起停火，美方更傾向於「暫時休戰」，且也試圖透過美國為核心的外交行動與所有國家交涉，而不是讓聯合國主導和平進程。

另一方面，以色列則質疑，當俄國與烏克蘭、敘利亞、葉門等地區都有持續性衝突導致的人道危機，且部分地區甚至有動用化學武器時，以色列對被多國認定為恐怖組織的哈瑪斯的防禦性戰爭，卻被單獨認定須透過聯合國第99條規定召開安理會會議，即使需要停火，也應要求發動攻擊的哈瑪斯而非以色列。
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更新時間 : 2023-12-09 18:37 GMT+08:00

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