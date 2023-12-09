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北一女師批108課綱刪文言文是「自宮」柯文哲表態反對去中國化 侯友宜承諾召開教育國是會議

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/09 14:43
《竹窗筆記》(清)奕譞撰 清光緒年間鈔本。圖片引自《中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本‧ 集部》 紅字為數位圖檔後製。（圖／...

《竹窗筆記》(清)奕譞撰 清光緒年間鈔本。圖片引自《中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本‧ 集部》 紅字為數位圖檔後製。（圖／...

北一女中國文科老師區桂芝近日批教育部大刪文言文，以去中國化的意識形態推 108 課綱，並斥之為「無恥課綱」、「不倫課綱」，點名幾位總統候選人回應。對此，台灣民眾黨總統參選人柯文哲 8 日表示，文化有其脈絡，他反對去中國化。國民黨候選人侯友宜也承諾，當選後會重新檢討。

區桂芝指出，教改始終是在去中國化的幽靈原則之下。她對課綱大刪文言文感到憤慨，指文言文不但能提升語文能力，亦包含高度生命哲學。「竟有對語言教育完全無知的人，胡說八道，指文言文是黨國遺毒。請問文言文存在已超過三千年，國民黨只有一百多年，為什麼有人可以因意識形態，邏輯錯亂到令人匪夷所思的地步？」

區桂芝強調，世上沒有一個民族，能藉由中小學的累進教育，就可讓年輕人輕易讀懂兩三千年古人的作品。「連日本明星中學都要讀我們的文言文，日本頂大入學考試都要考文言文，我們竟然無知無情要自斷這種文化經脈！」

區桂芝表示，應慶幸老祖宗留下的豐富文化遺產，世上沒有一個民族有如此浩如煙海的傳統文化經典，那是老祖宗幾千年來累積的生活經驗跟生命智慧。「在全世界瘋學中文的潮流裡，我們竟選擇自宮，平白丟掉了中華傳統文化盟主寶座。」她諷刺道，在意識型態的課綱下，教師不確定能否教出科學的巨人，「但確定會教出好幾個世代的道德侏儒及歷史弱智。」

區桂芝對賴清德不表期待，倒是要請教另外兩組候選人，「如果當選，打算如何處理這十惡不赦貽害終生，而且一定遺臭萬年的去中國化課綱？」

對於區桂芝點名回應，聯合報引述柯文哲說法，他今年 4 月訪美時，與美國前在台協會主席的卜睿哲的想法頗為贊同。柯文哲提到，台灣跟中國有著相同歷史文化，不同政治與生活模式，無須因與中國競爭，就將文化丟棄。

柯表示，他個人有讀唐詩宋詞、古文觀止，人必須有文化素養，華人文化累積兩千多年，「不用看得一文不值。」他表態反對課綱去中國化，也認同美國國務卿布林肯說法，該合作合作，該競爭競爭，課綱去中化，實無必要。

侯友宜也認為，108 課綱引發爭議，導致學生家長相當憂慮，他若當選，將重啟 13 年未召開的教育國是會議，檢討 108 課綱，讓學生更具競爭力。
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更新時間 : 2023-12-09 18:37 GMT+08:00

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