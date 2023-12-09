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明明違法卻滿街跑 台北將大力取締電動滑板車

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/09 13:08
台北市長蔣萬安（前）30日接受市政總質詢，並在議場首度試騎電動滑板車，豈料差點撞上一旁桌子，他表示，電動滑板車速度快，上路其實很危險，但實...

台北市長蔣萬安（前）30日接受市政總質詢，並在議場首度試騎電動滑板車，豈料差點撞上一旁桌子，他表示，電動滑板車速度快，上路其實很危險，但實...

街頭四處可見呼嘯而過的電動滑板車或單輪／雙輪車，但你可知，電動滑板車萬萬不可上路？國民黨台北市議員李傅中武日前在市政質詢時點名台北取締不力，市長蔣萬安更親自學著騎乘，險些撞上桌子，而他也允諾，將大力執法。

中央社聯合報報導，李傅中武 11 月 30 日質疑，目前個人行動器具依法不得上路，但使用率愈來愈高，已成許多民眾的代步工具，台北滿街都看得到。零售賣場、電商平台隨處可買，有的廣告甚至標榜時速最高可到 70 公里，增加安全隱憂，事故時有所聞。

事實上，不只台北，今年 8 月，就有人拍到「山道猴子電動滑板車版」，有民眾在台七乙線山路違規騎乘電動滑板車，時速至少破 60 公里，還路過兩輛警車，卻未遭攔查，桃園警方不得不跳出來呼籲大眾，此舉已觸法。

依據《道路交通管理處罰條例》第 69 條，個人行動器具屬於慢車的一種，指設計承載一人，以電力為主，最大行駛速率在每小時 25 公里以下之自平衡或立式器具。各縣市政府必須訂定規格、指定行駛路段、時間、速度限制、安全注意及其他相關管理事項，方能行駛於道路。

台北市政府交通局表示，電動滑板車、電動獨輪車及電動雙輪車等個人行動器具，除法規已明定禁止行駛道路，基於個人行動器具皆尚未檢驗，坊間販售的個人行動器具部分有車速過快情形，考量使用者及用路人安全，暫無開放行駛道路及人行道之規劃。

交通局指出，公園、河濱公園、綠地、廣場等場域，基於安全考量，亦不開放個人行動器具使用，違者可處新台幣 1,200 元至 3,600 元罰鍰。

交通局說明，截至 2023 年 11 月止，台北已取締 285 件個人行動器具違規案件，並有 39 件事故案件。李傅中武指出，今年 1 到 10 月 238 件違規，換算下來，平均一個警分局每月只取締 1.7 件，實在太不夠力。對此，蔣萬安認同電動滑板車的危險性，允諾將加強取締宣導。
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更新時間 : 2023-12-09 18:37 GMT+08:00

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