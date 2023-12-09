台灣首屆風格旅遊節松菸登場　百大名人「夢想旅遊清單」揭曉！

雄獅集團XINMEDIA主辦首屆「 2023風格旅遊節」自即日起至10日於松山文創園區熱鬧登場，除了有美式餐車、日式咖啡、 韓式甜點等8國美食攤位，活動也精彩不間斷，新一代歌姬閻奕格、創作才子馬念先開唱引領「風格音樂體驗」；四位重量級文化領路人–舒國治、張大春、小野、李壽全 ，搭乘復古公車走讀重溫記憶中的老台北。

知名高端品牌LUVHO PE則端出「野奢咖啡體驗」，帶來宜蘭、花蓮、九州、 雲南獨有的美饌酒藏，「鳴日號」的限定活動「 Glamping Cafe」帶到松菸木棧道，帶領民眾用味蕾探索世界。活動也邀請餐酒館《隱餐飲集團》共同主辦，凡參與週末現場活動，拍照打卡就能免費試喝價值300元的隱世調酒。

主辦方公佈2024 年「100位名人風格旅遊大調查」， 對象包括雄獅集團董事長王文傑、國際名廚江振誠、歌手閻亦格、 馬念先、財經大師謝金河、老爺酒店集團執行長沈方正、 音樂評論家焦元溥等各界名人，調查發現有半數的名人傾向安排2週以上的旅遊型態， 也發現最愛長天數旅遊的星座為天蠍座、牡羊座及獅子座，預算金額則是高達10～30萬元，甚至有23％願意付出30～ 50萬元的金額。

另外，有32.8%的風格名人最愛「文化」主題旅遊， 包括古文明、節慶祭典、城市建築及美術藝文等， 像知名主廚江振誠最想完成的旅遊就是「秘魯馬丘比丘」； 作家歐陽靖則想前往墨西哥亡靈節。而在百大名人的「 夢想旅遊清單」中，排行第一名的是「南極」， 名人代表為歌手閻亦格、三金設計師方序中；第二名則是「 冰島藍湖」，名人代表為台灣旅遊業龍頭－雄獅集團董事長王文傑。

風格旅人的2024風格旅遊國家，前五名依序是：日本（東京、 京都、金澤）、葡萄牙（里斯本）、法國（巴黎）、英國（倫敦）、 台灣，可見台灣在名人心中仍是名列前茅，其中台南、台東、 宜蘭則是大家最喜歡的台灣城市。

活動期間正逢棒球亞錦賽開打，於今（9）明兩日憑參賽門票至雄獅攤位現場下單，指定行程最高再折1, 000元。