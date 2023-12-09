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台灣首屆風格旅遊節松菸登場　百大名人「夢想旅遊清單」揭曉！

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/09 10:52
風格旅遊節自即日起至10日於松山文創園區熱鬧登場。（圖擷取自官方社群媒體）

風格旅遊節自即日起至10日於松山文創園區熱鬧登場。（圖擷取自官方社群媒體）

雄獅集團XINMEDIA主辦首屆「2023風格旅遊節」自即日起至10日於松山文創園區熱鬧登場，除了有美式餐車、日式咖啡、韓式甜點等8國美食攤位，活動也精彩不間斷，新一代歌姬閻奕格、創作才子馬念先開唱引領「風格音樂體驗」；四位重量級文化領路人–舒國治、張大春、小野、李壽全，搭乘復古公車走讀重溫記憶中的老台北。

知名高端品牌LUVHOPE則端出「野奢咖啡體驗」，帶來宜蘭、花蓮、九州、雲南獨有的美饌酒藏，「鳴日號」的限定活動「Glamping Cafe」帶到松菸木棧道，帶領民眾用味蕾探索世界。活動也邀請餐酒館《隱餐飲集團》共同主辦，凡參與週末現場活動，拍照打卡就能免費試喝價值300元的隱世調酒。

主辦方公佈2024年「100位名人風格旅遊大調查」，對象包括雄獅集團董事長王文傑、國際名廚江振誠、歌手閻亦格、馬念先、財經大師謝金河、老爺酒店集團執行長沈方正、音樂評論家焦元溥等各界名人，調查發現有半數的名人傾向安排2週以上的旅遊型態，也發現最愛長天數旅遊的星座為天蠍座、牡羊座及獅子座，預算金額則是高達10～30萬元，甚至有23％願意付出30～50萬元的金額。

另外，有32.8%的風格名人最愛「文化」主題旅遊，包括古文明、節慶祭典、城市建築及美術藝文等，像知名主廚江振誠最想完成的旅遊就是「秘魯馬丘比丘」；作家歐陽靖則想前往墨西哥亡靈節。而在百大名人的「夢想旅遊清單」中，排行第一名的是「南極」，名人代表為歌手閻亦格、三金設計師方序中；第二名則是「冰島藍湖」，名人代表為台灣旅遊業龍頭－雄獅集團董事長王文傑。

風格旅人的2024風格旅遊國家，前五名依序是：日本（東京、京都、金澤）、葡萄牙（里斯本）、法國（巴黎）、英國（倫敦）、台灣，可見台灣在名人心中仍是名列前茅，其中台南、台東、宜蘭則是大家最喜歡的台灣城市。

活動期間正逢棒球亞錦賽開打，於今（9）明兩日憑參賽門票至雄獅攤位現場下單，指定行程最高再折1,000元。
風格旅遊節
松山文創園區

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更新時間 : 2023-12-09 12:25 GMT+08:00

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