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黃安捷控鏡電視引中資遭告不起訴　怒批台灣醜聞弊案要擺爛多久？

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/09 09:17
鏡電視董監事2022年集體請辭後疑有中資介入。（圖擷取自鏡電視臉書）

鏡電視董監事2022年集體請辭後疑有中資介入。（圖擷取自鏡電視臉書）

鏡電視董監事2022年集體請辭後疑有中資介入，鏡電視前股東、前智邦科技董座黃安捷日前於通訊軟體發文指鏡電視前董座裴偉找中資承受請辭董事陳泰銘的股權，裴男控告黃男誹謗，台北地檢署8日不起訴黃男。

黃安捷發布聲明表示，自鏡電視弊案於2022年3月爆發迄今，自己對於「掌握國家機器的權力者」與「利用媒體斂財的詐騙犯」兩者相互勾結的共犯結構，感到深深的憤怒。

黃指出，裴偉違法自鏡電視獲取不法利益是事實，鏡電視原始股東違法賣股是事實，政治黑手介入鏡電視是事實，鏡電視早已違反許可處分的附款也是事實，面對這些違法濫權的亂象，NCC秉持上意執意包庇，更是事實；這也是為何前董事長陳建平認為，鏡電視早已淪為臭不可聞的政治弊案。

黃透露，自己得知台北地檢署針對鏡電視對他提出的濫行告訴做出不起訴處分後，內心毫無喜悅之情，因為正義根本尚未申張，違法亂紀之徒也沒有得到應有的制裁。

「本人要嚴正地請教法務部與檢調：針對鏡電視醜聞所涉及的諸多弊案，到底還要擺爛多久？」黃呼籲政府高官不要讓台灣的民主法治蒙塵，「作為一位長期支持臺灣民主的老兵，我希望利用這個機會提出懇切的呼籲，請找回你們的初衷與良心。」

中時報導，檢方認為裴偉及鏡電視的提告證據只有LINE截圖，從其頭像圖示無法辨識為黃本人，且未顯示傳送時間及對象，難憑鏡電視及裴偉的片面指訴，就認定黃發言，因此不起訴黃。
鏡電視
智邦科技
裴偉
陳泰銘
黃安捷

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更新時間 : 2023-12-09 12:25 GMT+08:00

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