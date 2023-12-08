南韓毒品犯罪人數創歷史新高　「High Cookie」「惡中之惡」等多部韓劇以毒為題材引發憂慮

南韓曾經為聯合國所承認的「無毒國」（每10萬人吸毒人少於20人），但如今卻成了毒品氾濫的國家，毒品犯罪人數在今年創下歷史新高，近日多部韓劇也搭上時事，以毒品為題材創作，劇中還具體呈現出許多服用毒品的過程及服用後的畫面等，讓許多人開始擔心，這是否會出現模仿效應。

韓國毒品犯罪特別調查本部日前表示，今年1月到10月共逮捕2萬2393名毒品相關罪犯，創下歷史新高，與去年同期相比大增47.5%，其中涉及毒品走私、販賣及製造者共7301人，與去年同期相比增加82.9%（3991人）。扣押毒品量共909.7公斤，與去年同期的635.4公斤相比，增加43.2%。

另外，隨著SNS及網購等網路交易日漸活躍，10～20幾歲的毒品罪犯也大幅增加，截至今年10月共有7754名10～20幾歲的毒品相關罪犯，佔全體34.6%，與去年相比增加53.8%（5041人）。

近期新出的多部韓劇如崔顯旭主演的「High Cookie」、李瑜美主演的「大力女子姜南順」，以及池昌旭、魏嘏雋主演的「惡中之惡」等，也都搭上時事，以毒品為題材製作，卻也引起許多人擔憂是否會造成模仿的憂慮。

韓國日報報導，一名演藝界相關人士表示，韓國不再是無毒國家，今年從演員劉亞仁開始，一直到李善均染毒案事件，都在社會上引起了不小的風波，電視劇「High Cookie」、「大力女子姜南順」等劇情雖然強調了毒品的危險性，但也詳細的描繪出毒品流通以及用藥的場面，這些都是可以被模仿的部分，演員和製作公司都有必要在製作時提高警惕，減少刺激性畫面。

另一名相關人士也強調，最近南韓社會有許多與毒品相關的爭議事件，劇情在描述毒品事件時也應該要突出負面影響的部分，越是青少年可觀看的內容就越該慎重，若是青少年在收看的同時產生好奇心，就有出現模仿的危險。