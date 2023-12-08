IDC：台灣人工智慧平台市場規模2024估年成長25.4%

全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC（國際數據資訊）近日發表2024全球半導體市場趨勢預測，以及台灣企業應注意的資通訊市場走向。機構預測2024年半導體銷售市場將復甦， 年成率估達 20%，主要歸功企業對人工智慧（AI）與高效運算需求爆發式提升，而國內企業也將更關注AI技術投資以及AI驅動的產品與服務。

IDC分析，受終端需求疲弱影響，供應鏈庫存去化進程持續，2023下半年雖已見到零星短單與急單，但仍難以逆轉上半年年減20%的表現，預期2023年半導體銷售市場將年減12%。2024年在記憶體歷經近四成的市場衰退之後，減產效應發酵推升產品價格，加上高價的高頻寬記憶體（HBM）滲透率提高、預期將成為市場成長助力，因此IDC預期2024年半導體銷售市場將重回成長趨勢，年成長率將達20%。

2024對亞太IC設計業者也是充滿機會，雖然2023年因為庫存去化進程漫長，營運表現較為清淡，但各業者在多重壓力的影響下仍顯韌性，積極探索創新和突破的途徑，在智慧型手機應用持續深耕之外，紛紛切入AI與汽車應用，以適應快速變化的市場環境，在全球個人裝置市場逐步復甦下將有新的成長機會，預計2024年整體市場年成長將達14%。

回到台灣資通訊科技業應注意的趨勢，IDC報告指出，生成式人工智慧（Generative AI）技術的應用場域正從消費市場走向企業市場，亞洲企業聚焦的應用場域是以產品設計、軟體開發、客戶互動、行銷公關與供應鏈管理為主。平台工具對微調（fine-tuning）跟索引增強生成（RAG）的支援能力將直接影響企業採用意願。在生成式人工智慧等技術的帶動下，IDC預估，台灣人工智慧平台市場規模將從2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元，年成長率高達25.4%。

此外，隨著數位轉型的加速推進，企業將持續尋求更智慧且自動化的資安解決方案，以因應新型態風險，同時彌補專業資安人力短缺所帶來的技術落差。在2023年，生成式AI的崛起更進一步推動資安自動化邁向跨控制領域和跨技術範疇的網路安全自主化階段。IDC預估到2026年，全球將有30%的大型企業透過自主安全營運相關投資，提高資安事件的修復、管理和應對效率；而台灣企業也將透過投資擁有生成式AI能力的資安產品與服務，以應對資安人力不足所帶來的挑戰。

近幾年企業用戶面臨經濟與市場環境高度不確定性，對科技支出與運用更為謹慎，IDC預期雲端維運財務工具FinOps將成為企業營運重要工具，協助企業用戶在上雲支出方面做最佳化規劃。IDC預期未來企業對於雲的消費與使用心態及習慣將逐步改變，而提供諮詢服務和協助導入FinOps制度的雲端託管服務(MSP)業者及SaaS管理軟體服務商、將會是FinOps生態體系中影響企業運用的重要關鍵。

另外，企業強制碳揭露與減碳逐漸成為全球共識，隨著各國陸續推動碳關稅制度，以及國際品牌對供應商減碳要求逐漸提升，碳排數據揭露從自願轉強制，考驗供應鏈對於碳管理的部署。IDC指出，碳排管理將從單一產品與技術創新進展到跨平台、流程整合創新，建立由數據驅動的數位業務平台，成為企業掌握碳排資訊的關鍵技術，其部署亦將更趨多元，並於不同產業與不同企業規模間階段性導入。IDC預估，至2027 年將有40% 的 G2000 企業使用全面的生態系統永續數據來制定營運決策，以減少30%的碳足跡。