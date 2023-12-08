新北攜手慧治教育協會簽署合作備忘錄 5,000進階帳號免費用

新北市教育局今(8)日與長期推動數位素養共學平台 的慧治教育協會簽署合作備忘錄，為新北市高中職學生獨家提供e- Peer素養共學平臺，及價值超過千萬、為期兩年，5,000個 免費進階帳號。本次合作引進數位平臺， 將支援教師與學生共同備課與互動，強化以學生為中心的學習模式。

教育局表示，新北市積極打造各高中職數位學習友善環境，e- Peer透過優化的數位智慧工具，不僅能有效地協助教師進行課程 設計和班級經營，也能更專注於學生的個別需要；透過e-Peer 讓學生可以輕易記錄他們的學習過程， 從而鼓勵進行多元探索並進行教學診斷。最關鍵的是，e-Peer 透過社群共學和同儕影響力，有效地提升了學生的學習動機， 讓學生們看到自我實現的可能。

使用e-Peer兩年的新店高中地球科學老師白佩宜表示，e- Peer實現線上班級與不同科目的老師一起共備與經營課程， 現在學生的作業繳交比例不僅大幅成長，品質也有顯著提升， 學生對從被規定到自動自發的自主變化， 無形中養成了良好的學習習慣。

新北高工電機科老師鄧力銘也表示，先前聽過其他老師應用e- Peer在跨領域課程帶領學生紀錄及產出學習成果， 就一直很想試試看！ 這次因參加教育局與慧治教育協會共同辦理的說明會中了解e- Peer可以輔助學生學習歷程。雖然學生有很豐富的競賽經驗， 但沒有比較好的學習成果呈現，而e-Peer正是現在學生很需要 的學習工具。

北大高中高三羅智軒同學從高一就開始使用e-Peer， 羅同學表示，最喜歡e-Peer的「引導精靈」功能， 能幫助他將學習內容更有脈絡地記錄下來；淡江高中高二張又瑄同學 則認為，在平台上分享學習貼文之後，會收到許多同學熱情的留言， 讓她很有「成就感」，更有動力記錄學習生活，也在e-Peer上 認識了許多跨校的學習夥伴。因此很開心有免費的進階帳號， 可以幫助更多學弟妹完成屬於自己的學習歷程。

慧治教育協會理事長黃文欽表示，協會推廣e-Peer的初衷是為 了幫助孩子探索自身天賦，找到學習的動機及未來方向。 初期以偏鄉及學習動機低弱的學生為主，但e-Peer共學平臺自 2019年上線以來，好評不斷，迄今已累積超過17,000名師 生註冊使用，學生對於學習歷程記錄的需求越來越高。 本次與新北市教育局合作，加速教育雲端帳號串聯， 並同步整合到新北市親師生平台，可以更方便且快速地使用。

教育局強調， 新北市持續將數位工具整合至教師教學及學生學習過程中， 提升教師班級經營及創新教學，以及學生的自主學習動力， 進而落實新課綱的核心精神。 期待學生們在友善的數位教學環境下成長， 成為具備全球視野及競爭力的頂尖世界人才。

新北高工電機科老師鄧力銘(右1)與學生戲劇演出。（圖／新北市教育局）