韓流帶動台灣韓國學研究　人才斷層、男女比失衡、師資教材缺乏待改善

第七屆韓國—台灣人文交流大會今（８）日在台北登場，多位台灣、韓國學者專家齊聚一堂，就台韓文化學習、產業政策及經濟發展模式進行交流。學者指出，台灣韓語學習人數近年逐漸增加，然則多聚焦韓流，學習多為興趣性質。台灣韓語教學系所數量、師資、教材皆不足，且台灣回流教育人才斷層，導致學生缺乏研究參考的惡性循環。

國立政治大學韓國語文學系主任朴炳善指出，台灣韓國學研究約有67年的歷史，台灣有獨立韓文系的大專院校為政治大學、文化大學，是韓國學發展重地，國立高雄大學東亞語文系也是生力軍。儘管每年大學新生人數持續增加，高中選修意願亦見長，然而仍有許多議題仍待持續改善。

針對師資不足與教材良莠不齊，朴炳善表示，在台灣的韓文系所教師多為外聘，盼未來能夠提升專任教師數額。與此同時，私立學校與韓文教學機構的萎縮，網路的興起，缺乏教學系統與品質的網紅、YouTuber韓文教學管道，也讓他感到「恐慌」。

朴炳善指出，因韓流文化興起，台灣吹起韓語學習風氣，因此學習者目的以興趣為主，而非進一步的學術、工作等應用，缺乏動力推進，可能有礙中後期韓語學習表現的提升。且因興趣為導向的教學，教材以迎合學生為主，如何找到更全面、更有架構的韓語教學是個議題。

此外，韓國學的學習者的性別大幅失衡，在政大更是男女比最不平均的系所。朴炳善提出，女性學習者較多專注於人文領域，如韓流文化研究，在男性相對較多的領域如工程、科技等缺乏研究、交流，對於韓國學的發展來說不是一個好的現象。

國立台灣師範大學東亞學系教授金恩美直言，韓國學的發展面臨教材、師資不足兩大問題，包括系所開課教材主要使用高麗大學教材及市面上的教材，由非科班出身老師教授科目等情形。但她也提出，透過學術會議的交流，教師互相切磋學習，提升教學品質。

金恩美提出，因韓國學人才斷層，韓國學研究的論文可能無法取得專業的回饋與評價，斷層也導致韓國學的論文發表相當不足，後進學生無從參考撰寫報告，形成惡性循環。台灣的韓國史研究主要集中韓流、網漫，以韓國史研究而言，主要集中在韓國近代史，2010年李明博年代以前的研究鳳毛麟角。

人才斷層從何而來，金恩美表示，台灣沒有很活絡的韓國學研究，沒有韓國學的博士班，缺乏研究產出；多數碩博士取得學位後，選擇前往韓國企業就業而非回歸學術界。

國立政治大學韓國語文學系副陳慶智則表示，人才斷層一方面為資深教授的退休，另一方面也是因為學術環境誘因不大。要讓研究者更多進入韓國學領域，取得學位回歸校園傳承，政府、教育部需提升相關補助，如獎學金與留學補助，教職與研究的經費等，協助韓國學研究的縮短斷層。