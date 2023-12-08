【阿里山看日出】2024元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車12/11開賣

為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路宣布，元旦清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車，12月11日接受團體電話預約，15日上午6時起開放個人網路訂票。

為分流購票人潮，12 月 11 日 9 時起至 14 日 16 時止，開放 50 人以上團體電話預約。去回程共 21 班次列車（3,100 張車票），訂票專線05-2679200。

個人票於 12 月 15 日 6 時起至 31 日上午 12 時止，開放網路訂票，亦可於 31 日 13 時至 17 時止，至阿里山車站 1F 購票。每人每次限購 6 張（去回程 3,900 張車票）。

未售完的車票從元旦凌晨 2 時 20 分起，可於阿里山車站 1F 購買，每人每次限購 10 張，售完為止。林鐵及文資處提醒旅客，可提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候。網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台 7-11 便利商店取票。

林鐵指出，遊客除可在全台鐵路最高祝山車站欣賞紅楓外，更能再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，有十鼓擊、尋人啟事樂團及樂興之時管絃樂團精湛演出。

遊客亦可至小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光。根據林鐵，2024 年元旦第一道曙光約於 7 時 5 分從玉山群峰露出。列車時刻表可於官網或FB粉絲團查詢。



祝山線觀日列車（圖／林鐵）



祝山觀日平台日出（圖／林鐵＿張寶彩拍攝）



2024元旦觀日列車時刻表（圖／林鐵）

