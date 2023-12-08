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迎冬日旅遊旺季　刷臺灣企銀信用卡　加碼最高享2,000元回饋

By 台灣英文新聞
2023/12/08 17:03
（圖／臺灣企銀）

（圖／臺灣企銀）

隨著國人出國大爆熱潮，冬季準備迎來聖誕節、跨年及農曆春節旅遊旺季，臺灣企銀推出旅遊刷卡優惠，即日起至113年2月29日止，於指定通路刷卡購買機票、訂飯店、旅遊行程及海外當地消費，每月累積達新臺幣(以下同)20,000元(含)以上，除了原本無上限的現金回饋外，加碼再享3%刷卡金回饋，每人每月上限2,000元(需登錄)，規劃旅遊行程，可別錯過臺灣企銀信用卡提供的優惠！

冬日旅遊活動囊括華航、長榮、星宇、捷星、樂桃及阿聯酋等國內外知名航空公司、國內各大旅行社雄獅旅遊、東南旅遊、ezTravel易遊網、飯店及國際訂房網Agoda、Hotels.com、Booking.com等熱門通路可搶購機票、訂房、旅遊行程，海外當地消費以臺灣企銀信用卡支付享基本2%現金回饋外，再享加碼3%刷卡金回饋，扣除國際組織清算手續費1.5%，持卡人可獲得3.5%現金回饋，跨年出國或年節賞雪就刷臺灣企銀信用卡！

臺灣企銀推薦旅遊首選使用「藝Fun卡」，除原本無上限的現金回饋外，消費滿額還可免費參觀國內外百大指定博物館，如國立故宮博物院、臺南奇美博物館、東京國立博物館及森美術館等，另在國內旅行社、航空公司、Agoda、Hotels.com、Booking.com、KKday、KLOOK客路等指定通路，每戶每月最高回饋500元刷卡金(需登錄)，2月底前再加上冬日旅遊的3%加碼活動，每月最高可拿2,500元刷卡金，絕對是旅遊必備神卡！

冬日旅遊活動期間，刷臺灣企銀藝Fun卡若前月一般消費達15,000元(含)以上，還可享當月高鐵標準車廂對號座車票2張8折優惠，且無須扣抵信用卡紅利點數就直接回饋，持卡人可多加利用，一卡在手好處多多，相關優惠與立即申辦請洽臺灣企銀官網。

更新時間 : 2023-12-08 20:15 GMT+08:00

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