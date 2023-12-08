由台灣雲端物聯網產業協會主辦之「2023雲端物聯網創新獎」， 今日(12/8)於台北喜來登大飯店舉行頒獎典禮， 由行政院鄭文燦副院長、 數位發展部數位產業署林俊秀副署長親自頒獎，中華電信以「 台灣智慧電表AMI(Advanced Metering Infrastructure)通訊介面單元布建創新技術」 榮獲「優良應用獎」，具體展現中華電信在5G、 雲端及AIoT等智慧應用領域之前瞻創新應用與專業實力。

中華電信長期致力於推動先進資通訊技術在各領域之應用， 整合內部資源自主開發資訊頭端管理控制系統(HES, Head End System)、網管系統與場域網路(FAN, Field Area Network)通訊模組韌體， 整合多元科技方案解決智慧讀表場域面臨的痛點。本次獲獎之「 台灣智慧電表AMI(Advanced Metering Infrastructure)通訊介面單元布建創新技術」 解決方案， 於電表通訊智慧終端與平台的設計共有五項創新應用亮點， 包括採共用MCU(Micro Processor Unit)設計以節降成本、 採低功率省電設計每年可減少約130噸碳排、 以入網錯峰韌體提升單一基地台電表納管數、 資訊頭端系統以AI預測模型精準派工可減少27%查修時間、 發展AMI供裝維APP可省紙227萬張A4紙以上( 相當於減碳約17噸、減少砍伐約272棵樹木)。

中華電信於台電一至四期低壓AMI通訊介面單元案累積建置113 萬戶以上，協助國家智慧電網整體建設，讓民眾得以選擇時間電價、 以可視化APP自主節能； 而台電則可結合能源管理與需量反應移轉尖峰用電， 估計於2030年因AMI建設可減少3. 8座台中火力燃煤發電機組的興建。 中華電信未來將秉持一貫積極與專業的服務， 期盼能為國家能源發展貢獻所長， 協助達成2050淨零排放路徑目標。

20231208：中華電信榮獲「2023雲端物聯網創新獎」優良應用獎，資訊技術分公司及研究院得獎團隊成員合影。（圖／中華電信）