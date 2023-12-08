乘船逃離的脫北者：疫情後許多人被餓死、被迫觀看散播南韓文化的青少年遭公開槍決

近期脫北的脫北者證實，北韓因新冠肺炎大流行而封鎖國境後，糧食嚴重短缺而餓死的居民層出不窮，越來越多北韓人認為，當局只是在以新冠肺炎為藉口加強對人民的管控。

今年5月6日，有一艘來自北韓的船越過黃海北方界線（NLL），上面坐著金某和他懷有身孕的妻子、母親、弟弟及弟妹，以及幾名小孩，共一家9口，他們乘著船來到南韓，表明投誠南韓的意願。

英國BBC報導，金某曾在北韓黑市做過生意，他表示，在新冠肺炎開始大流行後，他經歷了許多痛苦。

金某透露，在新冠肺炎流行初期，北韓居民都感到非常害怕，北韓當局大肆宣傳著世界各國感染者死掉的情形，並警告北韓居民，若不徹底遵守防疫守則，疫情可能會蔓延至整個國家。

據悉，部分居民被依違反防疫守則為由，被送往勞動教化所。若出現疑似感染者，整個村莊都會被封鎖，金某表示，該地區的所有居民都會被隔離，且可能連食物都得不到。

金某說，雖然北韓糧食供應長期不穩定，但關閉邊境後進口量減少，導致價格暴漲，所有人的生活都變得更加困難。

從去年春天開始，北韓就接連傳出許多居民被餓死的消息，金某也說，光在今年4月，就有2名他認識的農民被餓死。

另外，他也曾從朋友那聽說，今年2月有一對老夫妻被餓死後，老鼠啃食了他們部分屍體，導致警察在初期誤以為是起殺人事件。

BBC指出，雖然無法另外確認金某所說的內容是否屬實，但內容大致上都和其他消息人士所透露的，以及國際機構最近所報告的北韓情形一致。

另外，金某也透露，對於南韓文化信息的散播，北韓近日更加嚴厲的管制，處罰力度也比以往還高。去年4月，他就被迫看他認識的22歲青年被公開槍決，因為這名青年和朋友分享了70首南韓歌曲和3部南韓電影。

北韓當局還組織了「反社會主義行動管制班」，他們會隨時在皆上搜查和威脅居民，居民們都稱他們為「蚊子」，認為他們很像是吸人民血的吸血鬼。

金某居住在停戰線附近的地區，從小就偷偷看著南韓電視長大，他對於越來越壓迫的體制感到幻滅，尤其是當局以新冠肺炎為由提高管控。

金某表示，越來越多北韓人認為北韓當局誇大了新冠肺炎的嚴重性，只是以此為藉口趁機壓迫人民，他最後決定和擁有漁船的弟弟一起制定脫北計畫，耗時7個月，他的母親和妻子起初反對脫北，一直到他問：「你們希望我的孩子生活在這個地獄裡嗎？」。

他們最終在5月6日執行他們的脫北計畫，他們先給孩子吃了安眠藥後，將他們藏進袋子裡，在通過地雷區後偷偷地搭上漁船出港，在安全時全速向南行駛，雖然有一艘船跟在他們後面，但他們最終在被追上前越過NLL，並在約兩小時後在被南韓海軍發現時，表明了歸順南韓的意願。

金某的妻子在今年10月順利生下孩子，目前居住在公寓，雖然媽媽及妻子目前仍很難適應，但從小就偷看南韓節目的金某說，一切都與他想像中的南韓相似。