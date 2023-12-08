林陽晋揪善心人士偕金馬影后陳淑芳　合捐39萬元支持新北市兒少發展帳戶

林陽晋與金馬影后陳淑芳為響應新北市好日子愛心大平台「愛串聯- 認養扶助計畫」，揪及18名善心人士一起捐贈39萬元， 以協助無力繳存兒少發展帳戶儲蓄金的家庭， 並於8日在泰山區公所捐贈。 新北市社會局長李美珍和泰山區長鄭淑敏， 感謝林陽晋大力號召並慷慨解囊， 幫助經濟弱勢家庭的孩童儲蓄人生第一桶金。

林陽晋表示，因為從小被領養居住在板橋， 長大後知道出生地在泰山，因此是帶著回饋家鄉的心情， 感謝鄭淑敏區長的媒合，以及社會局提供「愛串聯-認養扶助計畫」 ，據以向好友和善心人士募集資源，僅以短短3天的時間， 就有18名響應，共匯聚39萬元， 其中包含他個人捐贈20萬元拋磚引玉， 國民阿嬤金馬影后陳淑芳也捐贈1萬元響應， 希望集結社會愛心和善的力量，一起幫助家長和孩子們。

鄭淑敏區長表示，林陽晋是一個非常有愛心的人， 一直致力於公益事業， 也影響著他週遭的會員與好友們一起為社會奉獻力量， 同時飲水思源，回饋出生地泰山區經濟弱勢的市民朋友。

社會局長李美珍表示，感謝林陽晋長期關懷弱勢， 8年來捐贈弱勢兒童球鞋等各類物資不遺餘力， 這次又看到兒少發展帳戶家庭的需求， 協助經濟弱勢家庭的孩子在儲蓄第一桶金時不至於中斷。

李美珍說，兒少未來教育發展帳戶自106年開辦迄今， 新北市符合資格者有4,156人，其中已開戶者為2,661人， 開戶率高達64%。倘若家庭遭遇經濟困難， 致3個月以上無法持續存款，會由社工前往關懷， 實地了解家戶狀況，並協助度過難關，與家長一起努力， 持續為孩子儲蓄累積資產。