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林陽晋揪善心人士偕金馬影后陳淑芳　合捐39萬元支持新北市兒少發展帳戶

By 台灣英文新聞
2023/12/08 16:58
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

林陽晋與金馬影后陳淑芳為響應新北市好日子愛心大平台「愛串聯-認養扶助計畫」，揪及18名善心人士一起捐贈39萬元，以協助無力繳存兒少發展帳戶儲蓄金的家庭，並於8日在泰山區公所捐贈。新北市社會局長李美珍和泰山區長鄭淑敏，感謝林陽晋大力號召並慷慨解囊，幫助經濟弱勢家庭的孩童儲蓄人生第一桶金。

林陽晋表示，因為從小被領養居住在板橋，長大後知道出生地在泰山，因此是帶著回饋家鄉的心情，感謝鄭淑敏區長的媒合，以及社會局提供「愛串聯-認養扶助計畫」，據以向好友和善心人士募集資源，僅以短短3天的時間，就有18名響應，共匯聚39萬元，其中包含他個人捐贈20萬元拋磚引玉，國民阿嬤金馬影后陳淑芳也捐贈1萬元響應，希望集結社會愛心和善的力量，一起幫助家長和孩子們。

鄭淑敏區長表示，林陽晋是一個非常有愛心的人，一直致力於公益事業，也影響著他週遭的會員與好友們一起為社會奉獻力量，同時飲水思源，回饋出生地泰山區經濟弱勢的市民朋友。

社會局長李美珍表示，感謝林陽晋長期關懷弱勢，8年來捐贈弱勢兒童球鞋等各類物資不遺餘力，這次又看到兒少發展帳戶家庭的需求，協助經濟弱勢家庭的孩子在儲蓄第一桶金時不至於中斷。

李美珍說，兒少未來教育發展帳戶自106年開辦迄今，新北市符合資格者有4,156人，其中已開戶者為2,661人，開戶率高達64%。倘若家庭遭遇經濟困難，致3個月以上無法持續存款，會由社工前往關懷，實地了解家戶狀況，並協助度過難關，與家長一起努力，持續為孩子儲蓄累積資產。

更新時間 : 2023-12-08 20:15 GMT+08:00

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