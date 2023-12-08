動力火車首場攻蛋演唱會經典重現　台北流行音樂中心和歌迷深情對唱

繼五月天、田馥甄、Tizzy Bac、兄弟本色、林俊傑之後，台北流行音樂中心（以下簡稱北流）展覽「唱 我們的歌 流行音樂故事展」再添星光，其中展間「生命的現場—演唱會與Backstage」以五面大型投影搭配聲光重返大咖演唱會場景，「動力火車」演唱會畫面將於12月16日上映，精選最精彩三首曲目重溫他們首次攻蛋的「下一站」演唱會魅力。

全新登場的「動力火車」演唱會有三大亮點，包括：一、重現經典情歌與不分東西南北男女老少全家都會唱的「動力火車」代表作；二、娛樂效果十足的動畫互動橋段；三、歌迷最愛的「動力火車」talking與令人感動的全場大合唱。

其中互動橋段部分，團隊特別擷取動力火車經典歌曲MV片段，對比2001年與現今的台北忠孝街景，彷彿搭乘時光機，也讓歌迷感受「動力火車」情歌的歷久彌新！火車頭象徵「動力火車」兩人，每個車廂代表一首獨特的音樂作品，一首首的經典串聯成整輛火車，代表「動力火車」的音樂承載了眾多人的青春、回憶與情感，在心中留下深刻印象。如此豐富的多媒體動畫，結合歌曲情境打造不同場景，歌迷絕對會沉浸其中，以前所未有的方式體驗「動力火車」的演唱會。

「唱 我們的歌 流行音樂故事展」自2021年9月開展至今，兩年多已吸引逾12萬人前往觀展，展覽梳理華語流行音樂近百年歷史，並結合多媒體與紅外線語音導覽裝置，詳細購票資訊與展區排程請至OPENTIX或udn售票網查詢。



展場照片。（圖／北流提供）