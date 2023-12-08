機場定點監測84人陽性 首驗出肺炎黴漿菌 近7成為流感

數月來中國呼吸道疾病疫情上升，我國疾管署自11月26日起於四機場實施「定點監測、鼓勵採檢」，截至12月6日共採檢109人，其中84人為陽性，也檢出首例肺炎黴漿菌感染個案，為自中國入境的10多歲男童。

疾管署表示，84例陽性個案分別為流感病毒57例、新冠病毒10例、腺病毒7例、鼻病毒3例、副流感病毒及一般冠狀病毒各2例、肺炎黴漿菌1例，另同時檢出流感病毒及新冠病毒1例、同時檢出一般冠狀病毒及鼻病毒1例，檢出陽性仍以流感(67.8%)及新冠(11.9%)為主。

疾管署副署長羅一鈞說明，肺炎黴漿菌個案為10多歲男童，12月4日自中國入境，於機場因有發燒症狀於檢疫站接受採檢，並由檢疫人員提供就醫敬告單。5日檢驗結果為肺炎黴漿菌陽性，6日衛生局電訪追蹤，家屬表示個案入境隔日已至醫院就醫，診斷為上呼吸道感染，經治療後已退燒、自述身體好多了。

針對機場採檢執行近兩週以來驗出首例兒童肺炎黴漿菌感染個案，羅一鈞表示，有零星檢出並不意外，個案為輕症、就醫後症狀已改善，整體黴漿菌在機場採檢佔比僅1.2%，仍以流感和新冠為主要檢出病原體。

中國目前呼吸道疫情已轉為流感為主，黴漿菌呈下降趨勢，且歐美東南亞等地的新冠疫情也在升溫，因此主要仍提醒民眾出國前接種流感及新冠XBB疫苗，並注意勤洗手、戴口罩等防護措施。機場鼓勵採檢措施仍將持續執行，預計維持至春節期間。