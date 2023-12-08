【台灣大選倒數35天】資深媒體人黃光芹 宣布退出政論節目「我在自媒體，天氣晴」

資深媒體人黃光芹昨(7日) 深夜po文，第一句話是: 告別那6分之1席位!

她說，考慮了很久，還是決定提前發文，宣布在選後告別上了20年的政論節目。

黃光芹說:

事情早有徵兆，我已無法在任何一家政論平台，找到所謂的正當性，並符合政治正確； 當然，我也怪自己，當有一天成為黑羊，也是我主動告退的時候。 我已早不看政論節目，又怎麼能繼續上，並說給別人聽？

不過她也慶幸，還好，她已撐到60歲，雖然還未達到完全的財務自由，但還好，她在自媒體找到新天地，並可以呼吸到自由的空氣。

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黃光芹說，選舉期間，她已先暫時退出；但因這半年間，她已先答應幾家媒體通告，選後還有一個專訪。

之後，她就準備完全退出政論節目，以主持網路節目和寫專欄為主。所以，

這次開票前後和當天，是我最後在政論節目停格。 有空來玩!我在自媒體，天氣晴。

黃光芹目前的臉書粉專，有4萬人追蹤。上個月(11月)28日她在po文說:

台灣媒體生態已進入惡夜叢林，黨政軍重返媒體，控制媒體，成為藍綠惡鬥的工具。 如同異形發展般，如今，政媒不只形成兩棲怪獸，還根本一家親。

綠營拿下政權以後，壟斷媒體，成為另類「國家機器」，差一點就達成一派系一電視台的境界。 藍營有樣學樣，插旗、表態毫不遮掩，既得利益者明目張膽為政客護航，形成政、媒、商三棲的複合體。即使在野，也早已自失監督立場。

她在YouTube設立「震傳媒」頻道，希望在眾多以黨派、商業為第一考量的新聞媒體中，能成為一個提供閱聽人們專業媒體人士觀點及準確民調的媒體平台。

對於黃光芹退出政論節目的決定，身為民眾黨員的時事評論家林冠任今天(8日) po文說 : (斜體字為全文)

黃光芹真是讓人敬佩。

政論節目有多好賺可能大家不清楚，傳統政論節目的薪水是一小時3000元，兩小時就是5000，如果一天同時趕場三四場不同的節目，自己算算這收入。

這還只是來賓，主持人會更高。

我記得多年前國民黨還在執政的時候，我就聽過某政論節目主持人豪氣的說，台灣的民意主流在哪裡？

就在政論節目！

當時聽，真的覺得刺耳。

我基本上在民進黨執政後，當偏綠的節目也開始離譜時，就不看所以政論節目了。以前偶爾會看關鍵時刻，現在連關鍵時刻都不看了。

當你不看政論節目，改花時間看那些認真整理資料的自媒體時，就覺得真的好很多。

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