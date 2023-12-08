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【台灣大選倒數35天】資深媒體人黃光芹 宣布退出政論節目「我在自媒體，天氣晴」

黃光芹說: 「事情早有徵兆，我已無法在任何一家政論平台，找到所謂的正當性，並符合政治正確」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/08 16:09
(圖/取自黃光芹臉書, 5/23po文) 

(圖/取自黃光芹臉書, 5/23po文) 

資深媒體人黃光芹昨(7日) 深夜po文，第一句話是: 告別那6分之1席位!

她說，考慮了很久，還是決定提前發文，宣布在選後告別上了20年的政論節目。

黃光芹說:

事情早有徵兆，我已無法在任何一家政論平台，找到所謂的正當性，並符合政治正確；

當然，我也怪自己，當有一天成為黑羊，也是我主動告退的時候。

我已早不看政論節目，又怎麼能繼續上，並說給別人聽？

不過她也慶幸，還好，她已撐到60歲，雖然還未達到完全的財務自由，但還好，她在自媒體找到新天地，並可以呼吸到自由的空氣。

延伸閱讀: 陳文茜: 守護台灣民主、結束「一黨獨大」! 不論這個黨叫什麼名字、都會出現濫權現象

黃光芹說，選舉期間，她已先暫時退出；但因這半年間，她已先答應幾家媒體通告，選後還有一個專訪。

之後，她就準備完全退出政論節目，以主持網路節目和寫專欄為主。所以

這次開票前後和當天，是我最後在政論節目停格。

有空來玩!我在自媒體，天氣晴。

黃光芹目前的臉書粉專，有4萬人追蹤。上個月(11月)28日她在po文說:

台灣媒體生態已進入惡夜叢林，黨政軍重返媒體，控制媒體，成為藍綠惡鬥的工具。

如同異形發展般，如今，政媒不只形成兩棲怪獸，還根本一家親。

綠營拿下政權以後，壟斷媒體，成為另類「國家機器」，差一點就達成一派系一電視台的境界。

藍營有樣學樣，插旗、表態毫不遮掩，既得利益者明目張膽為政客護航，形成政、媒、商三棲的複合體。即使在野，也早已自失監督立場。

她在YouTube設立震傳媒頻道，希望在眾多以黨派、商業為第一考量的新聞媒體中，能成為一個提供閱聽人們專業媒體人士觀點及準確民調的媒體平台。

對於黃光芹退出政論節目的決定身為民眾黨員的時事評論家林冠任今天(8日) po文說 : (斜體字為全文)

黃光芹真是讓人敬佩。

政論節目有多好賺可能大家不清楚，傳統政論節目的薪水是一小時3000元，兩小時就是5000，如果一天同時趕場三四場不同的節目，自己算算這收入。

這還只是來賓，主持人會更高。

我記得多年前國民黨還在執政的時候，我就聽過某政論節目主持人豪氣的說，台灣的民意主流在哪裡？

就在政論節目！

當時聽，真的覺得刺耳。

我基本上在民進黨執政後，當偏綠的節目也開始離譜時，就不看所以政論節目了。以前偶爾會看關鍵時刻，現在連關鍵時刻都不看了。

當你不看政論節目，改花時間看那些認真整理資料的自媒體時，就覺得真的好很多。

延伸閱讀: 陳文茜: 守護台灣民主、結束「一黨獨大」! 不論這個黨叫什麼名字、都會出現濫權現象
政論節目
黃光芹
平台
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更新時間 : 2023-12-08 20:15 GMT+08:00

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