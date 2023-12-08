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美貿易代表戴琪：因應全球經濟挑戰　美國與台灣談判新貿易協定取得重大進展

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/08 14:55
圖為美國貿易代表戴琪 ( Katherine Tai )檔案照片, 攝於2023年11月14日的舊金山APEC部長級會...

圖為美國貿易代表戴琪 ( Katherine Tai )檔案照片, 攝於2023年11月14日的舊金山APEC部長級會...

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在美東時間７日表示，美國和台灣以今年稍早達成的協定為基礎，談判新的貿易協定，目前取得「重大進展」(“excellent progress”)

戴琪7日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上接受彭博電視（Bloomberg Television）的魏斯丁（David Westin）採訪時表示：「就在此刻，我們（美台雙方）正在就另一組規定進行磋商。」

「我們將繼續著眼於擴增這些協定，藉此跟台灣達成符合當前經濟挑戰的安排。」

根據中央社，戴琪未排除與台灣達成自由貿易協定（FTA）的可能性，但她說，美國當前不尋求跟任何國家達成所謂「非常全面、最大限度自由化的」協定。她表示，1980和1990年代達成的協定不再適合變化中的全球經濟。

戴琪表示：「現在繼續推動那種計畫，其實是沒意識到全球經濟和美國經濟的動態。…我們需要在貿易政策中擁抱創新，而這正是我們在做的事。」

台美21世紀貿易倡議在去年(2022年) 6月1日正式啟動後，雙方在今年(2023年) 6月1日簽署首批協定，涵蓋包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業5項議題。

但協定中沒有納入與降低關稅有關的任何內容，傳統上稱為「市場准入」。鑑於美中關係緊張，這些棘手問題很難解決。

戴琪7日同時表示，美國為每個合作夥伴制定一項量身打造的貿易計畫，美台21世紀貿易倡議取得巨大進展，也正在進行另階段談判，以便與台灣經濟達成切合時代的安排。

戴琪（Katherine Tai）7日出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum），被問到與台灣的貿易談判時首先強調，美國現在正在進行的每一次貿易談判，都融入創新元素。

她解釋說，沒有人能準確預測事情的發展，因此從貿易角度而言，美國試圖為每個合作夥伴制定一項針對該合作夥伴的貿易計畫，這項計畫是依據他們與美方的利益量身打造，也是為雙方共同因應全球經濟挑戰與動力量身打造。

戴琪表示，在國會的支持下，美台雙方正針對其他議題展開協商，協商取得巨大進展，也會繼續擴大協定，以便與台灣經濟達成符合時代的安排，這項倡議是「我們特別感到自豪的成就之一」。

中央社引述行政院政務委員鄧振中日前接受彭博訪問時表示，台美貿易官員正在討論有關擴大今年稍早達成的現有協議涵蓋範圍。其中一個目標是擴大涵蓋範圍，增加如農業、勞工等更多議題。他也表示，希望能和美國洽談市場准入議題，也就是關稅協商。
市場准入
關稅協商
台灣
美國
戴琪
鄧振中

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