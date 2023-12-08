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108課綱去中國化、狂刪文言文 北一女師轟「無恥與不倫」 教育部回應了

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/08 16:30
北一女國文老師區桂芝（左）怒轟108課綱。（圖／截自臉書影片）

北一女國文老師區桂芝（左）怒轟108課綱。（圖／截自臉書影片）

2023-12-8 16:30更新

2023-12-8 13:49首發

歷史教育新三自運動協會日前舉辦記者會，一位北一女中國文科老師批108課綱是無恥課綱、去中國化，且不滿高中課綱刪減文言文，導致失去學習民族品德之機會。對此，教育部表示，108課綱強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。

今年10月起歷史教育新三自運動協會舉辦「蔡英文政府教育政策總體檢」系列記者會，北一女中國文科老師區桂芝在記者會上表示，回首20多年的教改，始終在「去中國化」的幽靈原則指導下，讓各級學校、老師、學生淪陷在愈來愈黑暗的教育深淵，用張愛玲的話說就是「走向沒有光的所在」。

區桂芝說，因為老師們再也享受不到尊師重道的校園倫理，且幾乎失去輔導管教的權柄，而孩子更慘的是失去了紮實的基礎教育，以及合宜的生活教育，同時老師們沒有足夠的時間去做深入完整的教學。這場教改可說是學生、老師以及國家教育力長期三輸的改革，這種惡化的情況，在108課綱之後達到巔峰。

108課綱砍掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》四書，，只擷取片段集結成一課，沒了四書，國文課失去最有系統的生命教材，而這教材是學習我們民族中最珍貴的民族品德之機會，所以我說這個課綱是一個缺「德」的課綱因為學生不再有機會循序漸進的從個人、家庭、群體、社會，甚至是職場，每一個階段需要處理的倫理問題，因為《修身齊家治國治天下》都不必了，君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友五倫關係也沒有了，所以我說108課綱是「不倫」的課綱。

區桂芝強調，文言文不僅有提高白話語言表達水準的作用，其實還包含著高度生命哲學，卻竟然有對語文教育完全無知的人說文言文是黨國遺毒，「為什麼有人可以因為意識形態，邏輯錯亂到令人匪夷所思的地步」？

她說，世界上沒有一個民族，能藉由中小學的累進教育，就可以讓年輕人輕易讀懂兩三千年古人的作品，且完全沒有阻礙的大量吸收老租宗所留下來的智慧精華。

影片被上傳到網路後，很快引起華人世界迴響和反思。對此，教育部今（8）日發出新聞稿指出，有關媒體報導，有學校老師評論，108課綱去中國化，大量刪減文言文，「108課綱刪掉顧炎武〈廉恥〉，學生不再有機會思考『士大夫之無恥是謂國恥』，所以這是個『無恥』的課綱」。

教育部說，108課綱強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。以近日OECD發布PISA2022調查，台灣的學生具備足夠素養能力，對於應具備的價值觀及生活態度，能從目前素養導向的課程中學習到，並透過生活中的議題思辨，進而實踐禮義廉恥的修養。

108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。針對108課綱國語文課程，強調培養學生語言溝通與理性思辨的知識能力，教材編選著重多元取材。取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性之文化經典、臺灣新文學作家作品，以及世界華文文學、翻譯作品、文學論述。

另教育部澄清，108課綱並未廢棄文言文，文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數的比率須符合3年平均 35%至 45%。
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教育部
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