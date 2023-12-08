跟星巴克拚了 麥當勞推CosMc’s專攻飲料市場

美國速食業者龍頭麥當勞（McDonald’s）大展鴻圖，除了新的展店計畫，亦推出了飲料概念店 CosMc’s，與星巴克（Starbucks）爭奪市場，若試點計畫反應不錯，可望大力布點。

BBC、路透社報導，本周將在伊利諾州博林布魯克（Bolingbrook）村落開設第一家 CosMc’s，鄰近麥當勞總部，預計 2024 年底前在德州再開 10 家。店名靈感來自於麥當勞的外星吉祥物 CosMc，曾出現於1980至1990年代的廣告。

這項計畫是看準了美國人對飲品的需求，逾 60% 美國人每天至少要來上一杯。

菜單上有什麼呢？眼看星巴克的特調飲品賣得嚇嚇叫，CosMc’s 怎能不分一杯羹，也會賣各式各樣綜合飲品，如「酸櫻桃能量飲」、「藍莓薑汁飲」。另也會販售麥當勞的熱門餐點，如滿福堡（McMuffin），以及螞蟻國民眾難以抵擋的甜食，如一種西班牙甜甜圈、添加各種配料的濃郁特調飲品等等。

與此同時，麥當勞亦將擴大「本業」藍圖，預計於 2027 年底前在全球廣開 10,000 間分店，光是中國就會新開 7,000 家，屆時麥當勞的全球霸業規模將高達 50,000 間分店。



2023年12月7日，麥當勞在美國新開CosMc's飲品店。（圖／路透社Eric Cox）