大苑子「冬夜魔法醋樂園」套裝迎新快閃預購正式開跑

大苑子秉持著台灣精神，不僅要帶給大家美味且健康的茶飲，更要創造每一次的感動，更多一點用心，服務親切視每位客人如家人，嚴選當令鮮果產地契作直送以確保品質，今年更與台灣五十年釀造大師 - 百家珍攜手打造，滿滿療癒氣泡的「蘋果氣泡醋」及豐富蘆薈果粒的「蘆薈蘋果醋」，2023年末推出「冬夜魔法醋樂園」套裝組合，雙醋滿足8入組，售價589元；療癒氣泡3入組，售價179元，12/08(五) 至12/10(日)共3天可在大苑子APP限定預購 ，並於12/24(日) 至2024年1/3(三)可至指定門市領取 。

大苑子推出 「冬夜魔法醋樂園」套裝組合，雙醋滿足8入組，內含有蘋果氣泡醋 590毫升共6瓶、蘆薈蘋果醋 980毫升共2瓶並加贈綠色不織布保冷袋1個；療癒氣泡3入組，內含有蘋果氣泡醋 590毫升共3瓶加贈鮮搾就對味保冷袋1個。

大苑子推出出滿滿療癒氣泡的「蘋果氣泡醋」及豐富蘆薈果粒的「蘆薈蘋果醋」，選用3種以上蘋果調和，成就極致美味，喝醋能幫助消化吸收、促進新陳代謝，大人小孩都可以安心享用！今年還有超可愛紅綠包裝，正適合年末與親朋好友一起共飲！歡迎一起進入魔法般的醋樂園！

『百家珍』為台灣50年的釀造大師，是台灣果醋領導品牌，並以釀造醋為核心，多元發展各式醋品，以『堅持』為品牌精神，堅持專業的技術、堅持最好的品質、堅持最完善的服務，理念皆與大苑子不謀而合，2023年歲末年終大苑子攜手百家珍用心打造好喝的醋飲，一起美美迎向嶄新的一年。