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別只看外表 器官年齡攸關健康！研究：血液檢測可透視器官老化程度

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/08 11:52
血液檢測樣本示意圖。（圖／pixabay）

血液檢測樣本示意圖。（圖／pixabay）

隨著年齡增長，不只有外表會老化，器官年齡更是攸關身體機能和健康，根據週三（12/6）發表於《自然》（Nature）科學期刊上的研究發現，透過血液檢測可以判定心臟、肺、大腦和腎臟等11 個器官的實際年齡，以藉此實現精準醫療、落實預防醫學。

這樣研究由美國史丹佛大學醫學院的研究團隊領導，他們根據5678名受測者的血液檢測數據發現，只有極少數人（大約六十分之一）有多個器官快速老化的問題；與沒有器官快速老化的人相比，那些不只一種器官老化的人死亡風險高出約 6.5 倍。

儘管在心臟、脂肪、肺、免疫系統、腎臟、肝臟、肌肉、胰臟、大腦、脈管系統和腸道共 11 個器官中，器官之間存在一些同步衰老的情形，不過研究人員表示，一個人體內的各個器官基本上「在衰老過程中是各走各的路」，意味著衰老的速度皆不同。

而不同的器官衰老所造成的疾病或死亡風險也不一样，例如心臟衰老者，死亡風險高出2.5倍；大腦老化加速的人，認知能力下降和罹患阿茲海默症風險也隨之增加。此外，大腦或血管系統間其中一項部位的老化情形，都可作為預測海茲海默症風險的指標。

腎臟年齡方面，高血壓患者比同齡人的平均老一歲，而糖尿病患者平均比同齡人的老1.3歲。心臟年齡部分，患有心房顫動的人平均增加2.8歲，心臟病患者則增加了2.6歲。

史丹佛大學神經學教授 Tony Wyss-Coray 博士表示，如果我們能將上述結果印證在 50,000 或 100,000 個人身上，意味著未來可藉此監測人體內各個器官的健康狀況，以便找到體內正在加速衰老的器官，並在生病之前對其進行治療，也就是所謂的預防醫學。
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更新時間 : 2023-12-08 20:14 GMT+08:00

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