台大系統3校實施一學期16週制　12/25開始放56天寒假

台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學3校實施1學期16週制度，寒假從12月25日開始，讓外籍生來得及返鄉過耶誕節。一路放到民國113年農曆春節假期後的2月18日，總共56天。

台灣的大專院校1學期通常是18週，但「國立台灣大學系統」3校包括台大、台師大、台科大為銜接國際學制，都已實施16週制度（三校日程基本一致）。

(上圖與下圖,取自台大官方臉書)

根據台師大行事曆，112學年度第1學期上課到12月24日（週日），12月25日（週一）寒假開始；113年的2月18日（週日）寒假結束，2月19日（週一）開始上課。

不過台大行事曆則是註明113年2月16日（週五）寒假結束，2月19日（週一）開始上課，撇開週六、週日，與台師大一致。

中央社引述台師大教務長劉美慧7日接受電訪表示，過去第1學期是9月中旬開始，上課到1月中旬左右，和國外學制有很大的不同，外國學生來不及回家過耶誕節，台灣籍學生要到國外交流，也有很多麻煩。

部分媒體報導台師大擁有「史上最長寒假」，劉美惠解釋，台師大是於111學年度開始實施16週制，今年度不過是第2年。

劉美慧表示，行事曆安排上，會盡量在耶誕假期前放寒假，今年第1學期9月初就開學了，比很多大學都早很多；第2學期則是要遷就每年不固定的農曆春節時間，在假期結束後開始。

相形之下，去年台師大111學年度行事曆，寒假為12月26日開始，2月17日結束，共54天，比112學年度少了2天。