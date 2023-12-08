【台北必訪聖誕裝置】合影超跑聯名聖誕樹抽豪華住宿　可愛小水獺躲在這您找到了嗎？

聖誕節將近，自11月起台北從信義區陸續點亮美美的聖誕燈飾，共80處燈飾遍佈台北市，超過40場融合音樂、藝術的精彩展演活動也接棒自即日起至2024年1月1日登場，跟著編輯一起走訪位於街頭或五星飯店內的絕美裝置吧！

此外，凡於本報Instagram參加本篇文章的抽獎活動，留言告訴我們您最愛的聖誕裝置，並完成指定任務，將於11日抽出兩位讀者，有機會帶走春池玻璃與金馬60聯名的超美玻璃杯，可以當作個人收藏或是當聖誕交換禮物喔！

Dior閃亮耶誕樹、夢幻馬車、玫瑰光廊於信義路浪漫登場，台北101館內設置超過10處造景深受民眾歡迎，從電梯星空光影、浪漫花廊到耶誕故事屋，還有愛麗絲夢遊仙境與彩虹拱門等於89樓觀景台奇幻登場。

新光三越台北信義新天地每年的聖誕裝置都是重頭戲，今年以超過萬株片打造17米高的雪白時光之樹，象徵希望與美好願景，運用大量鏡面再透過雷射投影打造極致浪漫的氛圍，點亮整個戶外廣場並搭建特殊布景，讓人有種一秒踏入北歐的幸福感受，無論白天或是夜晚都超吸睛。

五星飯店文華東方延續往年的「分享愛」公益活動，今年與「手手公益平台」合作幫助「金門縣野生動物救援暨保育協會」，以台灣瀕臨絕種的一級保育類動物-歐亞水獺為主題在大廳設置浪漫聖誕樹，走近一看還能發現超可愛的小水獺家族躲在樹內，十分溫馨。

此外，文華餅房推出獨家水獺主題甜點，包含起司蛋糕、玩偶餅乾禮盒等，所有水獺主題甜點之販售淨收益將贈予「金門縣野生動物救援暨保育協會」，金門的野生水獺是僅剩的族群，台灣本島已經看不見他們的身影，目前金門全島數量也僅存不到200隻，水獺族群的生存岌岌可危。

台北寒舍艾美酒店與永三汽車集團旗下的奢華跑車品牌「麥拉倫」（McLaren）聯手打造二層樓高的戶外聖誕裝置別於傳統，採用幾何線條鐵框組成，冷色系光影在LED燈條內24小時流動科技感十足，呼應McLaren輕量化的核心科技，彷彿體驗在賽道上馳騁的快感。

聖誕節當周將於戶外限時展出「McLaren GT質感生活首選跑旅」，以品牌跑旅車款GT為主軸，精心設計 Triple Crown 外觀塗裝，採用標誌性的McLaren Orange設計覆蓋車身搭配專屬Triple Crown標誌，向McLaren賽車歷史上榮耀的三冠王精彩賽績致敬。

即日起於艾美酒店門口的戶外聖誕裝置拍照打卡並公開分享在社群媒體，就有機會獲得McLaren獨家贈禮，數量有限，贈完為止；酒店也於社群媒體上玩抽獎活動，有機會獲價值27,720的豪華客房雙人住宿券。

台北必訪聖誕裝置。(影/Taiwan News. Lyla Liu)