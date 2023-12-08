課後照顧接助弱勢家庭兒少 善牧「星火傳愛」回饋萌禮、望捐款助完善專業支援

國內許多經濟弱勢家庭失去應有的功能，造成弱勢兒少放學後在外遊蕩、學習落後同儕致學習成就低落，最後導致行為偏差等問題，因此有不少非營利機構提供特殊境況家庭課後照顧服務，接住這群弱勢兒少，學習不落後，成年後能在社會發揮所長。適逢年末，從事弱勢兒少課後照顧服務逾20年的天主教善牧基金會，呼籲國人繼續支持基金會的服務，讓服務不中斷，同時也會回饋捐款人萌萌療癒實用好禮。

長期提供資源匱乏族群、原住民族、 新住民家庭等孩子課後照顧服務的天主教善牧基金會表示，來到善牧課後照顧班的孩子們近三成有情緒障礙、 身心議題及放學後無處可去的處境，他們的原生家庭逾半因父母或監護人忙於生計， 家長無力指導作業及因應目前升學管道多樣化， 充滿了無能為力，如果沒有及時托住這群孩子， 孩子因為資源短缺及家庭限制學習受到影響， 失去在社會上發揮所長的權利，因此基金會持續耕耘課後照顧班， 支持家庭培育下一代。

服務過近七萬名需要幫助的弱勢家庭兒童的善牧說明，面對通膨造成的經濟壓力及孩子成長的複雜處境，對這群家庭提供的免費課後照顧顯得益加重要，善牧也需要更多的社會資源挹注， 包括課後照顧班教室安全設施及設備購置、 為孩子準備營養成分高的餐食、聘請專業課程的老師、 提供孩子多元學習的機會及充足的社工人力與培力， 來回應這群孩子的需要。

善牧發布的內部調查顯示，課後照顧班的孩子，有過半數（52%） 面臨家長無法指導作業及因應目前升學管道多樣化；課照班的孩子有43%來自單親家庭、23%來自祖孫 家庭、37%家裡經濟資源不足，加上孩子除了課業， 兼有情緒障礙、身心發展等多重課題， 需要專業資源的介入或是長時間且穩定的陪伴與支持， 才能讓孩子的成長進度跟上同齡的孩子。

善牧表示，這群孩子主要照顧者的資源和家境已捉襟見肘， 實在很難顧及到孩子的需求，善牧社工們觀察到這樣的趨勢， 於是盡可能提供這群課後照顧班的孩子協助。

除了平日的課後照顧，善牧嘉義中心還提供「兒童週末多元學習班」。 善牧表示，新北市東區跨國婚姻家庭中心暑輔班多是新住民二代，有25% 的孩子在校園面臨學業成就低落，甚至遭到同學排擠， 這些歧視讓孩子找不到歸屬感，缺乏自信心和認同感， 在遇到困難時，容易因缺少有力的資源支持而迷失方向。 善牧花蓮光復課扶班的孩子超過30%來自單親家庭，近40%經濟 貧困，有過半甚至曾有高達8成的孩子來自祖孫家庭， 祖父母成為孩童的主要照顧者，甚至是「阿祖」（曾祖父母）。 上述的弱勢家庭因面臨問題盤根錯節， 交織成不同層面困境的多重弱勢。

善牧基金會所設立的服務中心都是以家庭支持為主體進行服務工作， 連結與媒合社區、學校及其他單位網絡資源， 也於課後照顧班中發現有服務需求的孩子（如家暴、 受虐及目睹暴力等），善牧相信唯有整個家庭進入服務端， 才能真正解決弱勢孩童的問題。 在善牧課後照顧班的老師及社工陪伴下， 這群極需幫助的孩子不因此而感覺被遺忘， 在一步步培養興趣及學習才藝後，再適時提供孩子發展舞台， 讓他們漸漸找回自信心和看見獨有的特質。

善牧基金會執行長黃淑婉、 善牧修女會王奕潔修女及陳人仙修女說， 善牧陪伴的弱勢兒童多是缺少學習機會，呼籲大眾抑注資源，捐助善牧「星火傳愛服務工作」，共同為孩子的成長提供專業適切的支持， 協助他們找到人生的復原力及長出生命的力量。

即日依捐款金額不同，可得到知名插畫家Cani肯妮為善牧創作各式「 小羊的小步伐」插畫系列回饋禮。捐款滿350元， 可索取龍年紅包袋；捐款滿350元， 可得到新年紅包春聯組，內含Cani肯妮創作的龍年紅包袋與春聯 ，及善牧璞玉計劃課輔班的孩子創作平安春聯；捐款滿600元，可索取「 小羊的小步伐」創意摺疊購物袋；捐款滿1,000元可索取「 小羊的小步伐」抗UV折疊傘。



(圖片翻攝自善牧基金會官網)