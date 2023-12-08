諜對諜？調降中國信評前夕 穆迪促員工在家工作避「突擊檢查」

美國信評機構穆迪（Moody’s）5 日將中國主權信用評級展望從穩定下調為負面，姑且不論此舉引發的爭論與中國官方抗議，現傳出在公布此評等之前，穆迪竟罕見要求在中國的員工「在家上班」。原因不難猜想－以免北京大動肝火，到辦公室逮人。

金融時報披露，部分穆迪中國區主管，1 日要求北京與上海辦公室的非行政類員工，本周不要進辦公室工作。爆料的員工透露，上級並未說明原因，但人人心知肚明。「怕的就是政府會突擊搜查。」

該消息人士指出，在調降評等前，穆迪也要求香港區分析師暫勿前往中國。他認為，若中國當局赴公司要人，在家工作當可避免此一情況。穆迪的官方回應很官方：「我們堅守評級過程的誠信與機密性，不會對內部討論置評。」

此舉也凸顯了外資企業在中國營運的難處。過去這幾年來，中國與美國及美國盟友的關係劍拔弩張，在中國的外商屢傳出突遭搜索、逮捕、出境禁令等情事。

紐約研究機構 22V Research 分析師 Michael Hirson 表示，中國的確對盡職調查公司有過一些打壓動作，但不致因調降信評展望就對企業出手。不過，官方如何因應此事，誠可作為一項考驗，投資人與企業界都在看。

果不其然，穆迪此舉引發了官方強力反彈。中國財政部對此表達失望，極力駁斥穆迪對於中國經濟放緩風險、地方債務與財政的擔憂。官媒央視旗下的社群媒體帳號「玉淵譚天」6 日在微博發文，數落穆迪三大誤判，包括：國際評級機構對新興市場國家較為嚴苛、對中國經濟成長潛力的錯誤悲觀、對中國政府債務壓力的錯誤估計。

儘管面臨遭針對的風險，穆迪 6 日仍接續調降香港、澳門以及中國 18 個國營、私人企業的評級展望，從穩定調為負面，包括科技巨擘騰訊與阿里巴巴。