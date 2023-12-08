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「斜頸症」誤以為是落枕！誤診率高 還會衍生憂鬱症 醫：出現3大症狀盡早就醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/08 09:41
112年12月7日，李康生與蔡明亮導演出席記者會，攜手台灣復健醫學會、台灣神經復健醫學會，呼籲大眾重視斜頸症帶來的身心風險。（圖／台灣復健...

112年12月7日，李康生與蔡明亮導演出席記者會，攜手台灣復健醫學會、台灣神經復健醫學會，呼籲大眾重視斜頸症帶來的身心風險。（圖／台灣復健...

脖子一轉就痛、只能歪頭，小心是斜頸症惹禍！金馬影帝李康生在20歲時即發現自己罹患斜頸症，後來雖症狀好轉，卻在45歲時中風後舊疾復發，十年來飽受斜頸症之苦，不僅吃飯、騎車不便，甚至連走路還一度習慣手扶著頭部，拍戲也深受斜頸影響，更因此而患有憂鬱症，近年在經過積極復健及肉毒桿菌素治療後，脖子不再像以前一樣緊繃疼痛。

台灣神經復健醫學會理事陳智光醫師指出，斜頸症是一種肌張力不全症，肌張力不全症僅次於原發性顫抖症、巴金森氏症，是第三常見的動作障礙疾病，斜頸症是由於頸部肌肉攣縮，導致患者的脖子歪斜、頭部偏移至特定方向。大多數個案屬於特發性、找不到病因，不過研究顯示，患者通常多於40歲後發病，且女性發生斜頸症的機率是男性的兩倍之高。

陳智光醫師說明，脖子歪歪的、不能任意轉動，可能影響到視線跟平衡感，例如無法準確拿捏與物品的距離感、走路容易跌倒，部分患者會因擔心旁人眼光，而不願出門與人社交，日常的一舉一動都受到阻礙。

然而，許多患者一開始常以為只是落枕或姿勢不對而忽視，反而延誤就醫或被誤診，據統計，斜頸症患者從發作到確診平均竟需花上4至6年。因此，陳智光醫師提醒，一旦發現自己出現脖子歪斜、疼痛或顫抖，就應及早就醫檢查，排除後天疾病或其他影響因素，當確認為斜頸症診斷後，也建議盡早接受正確治療。

林口長庚神經內科部副部主任吳逸如教授指出，斜頸症通常多伴隨痙攣、顫抖、抽動，且嚴重時可導致中重度疼痛與不適感，患者飽受病痛之下易衍生心理疾病，國外研究即顯示，高達半數的斜頸症患者因而患有憂鬱症或焦慮症，然而，焦慮、疲憊、壓力過大，反而又會使斜頸症加劇，形成惡性循環。

吳逸如說明，由於斜頸症尚未能治癒，現在治療多以緩解症狀為主，口服肌肉鬆弛劑雖有舒緩效果，因作用於全身，調整劑量困難，易造成全身無力等副作用，肉毒桿菌素則可直接作用於神經與肌肉的交接處，精準放鬆受到影響的頸部肌肉，臨床研究顯示，通常注射肉毒桿菌素後六週即可看到明顯改善，能矯正頭部歪斜位置、大幅減少患者的疼痛程度，且現在健保已有條件給付。

超越復健診所王薏茜院長分享，許多斜頸症患者在一開始找不到病因時，會自行嘗試針灸、拔罐、推拿或民俗療法，但效果都不彰，鼓勵患者有疑似症狀，要至復健科、或神經內科求診進行鑑別診斷，確認為斜頸症後，則建議應同時採用藥物及復健方式，才能讓治療效果最大化。
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