泰勒絲獲選《時代雜誌》年度風雲人物　演唱會電影影史票房保證

美國《時代雜誌》（TIME）正式揭曉今年的年度風雲人物為流行天后泰勒絲（Taylor Swift），成為 96 年來首位單獨獲選的藝人。《時代雜誌》總編輯 Sam Jacobs 形容：「2023 年是充滿黑暗的一年，在分裂的世界中，泰勒絲找到一種超越國界， 並成為黑暗中的光源的方法。 現今地球上沒有任何人能像她一樣如此出色地感動這麼多人。」

泰勒絲今年話題不斷，不僅推出兩張重錄專輯《愛的告白( 泰勒絲全新版)》、《1989 (泰勒絲全新版)》一步步奪回版權，演唱會巡演「The Eras Tour」門票場場搶破頭，所到之處皆締造驚人經濟現象，演唱會 電影也成為影史上最賣座的演唱會電影，同時也是數位平台 Apple Music、Spotify 今年全球串流數最高歌手，戰績彪炳。泰勒絲在《時代雜誌》 的訪談中，談及自己現在面對名譽的心境：「沒有什麼是永恆的， 我時時刻刻都非常謹慎與感激我現在在這個等級能做的事情。 因為這些曾經被奪走過，而我從中學到的就是無論發生好事或壞事， 我所有的回應都是繼續創作藝術。」

泰勒絲「The Eras Tour」巡演每場長達三小時，誠意獻唱超過 40 首歌，她也透露這次的演出比以往任何巡演都更具挑戰性， 所以從演出前 6 個月就開始維持體態、做好準備， 包含每天在跑步機上唱完整場演出歌單，並上了 3 個月的舞蹈課，更在演出前 1 個月就進駐場館緊鑼密鼓彩排。她表示：「我想要透過過度的練習， 將這些動作刻進我的骨子裡， 這樣我才能在正式演出時和粉絲自在互動，而不會亂了陣腳。」 泰勒絲也說雖然學習編舞不是自己的強項， 但為了能讓這次的演出有百老匯元素與電影般的壯闊體驗， 好友艾瑪史東（Emma Stone）也特別介紹了她在拍攝《樂來樂愛你》（La La Land）時合作過舞蹈老師給泰勒絲。

在演出最密集時曾經，泰勒絲曾經一周連唱 6 場，只有 1 天能夠休息，她表示自己在休息日完全不離開床， 連吃東西都是在床上吃，「這是一個夢想中的場景，即便我因為連唱 3 場演出而幾乎說不出話，以及我只要每走一步路， 我的腳會因為之前穿著高跟鞋跳舞而咖咖作響， 但我獲得前所未有的成就感。」

為了保持演出最佳狀態， 她在巡演期間戒酒、並在演出空檔持續健身，「我知道無論我生病、 受傷、心碎、不適或備感壓力，我都還是會走上那個舞台。 這已經是我身而為人的一部分，如果有人買了我的演出門票， 我一定會進行演出，除非遇到不可抗力因素。」

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