【免費送2500份】新竹市2024消防月曆、猛男靚女宣導防災　按讚參加有獎徵答就有機會獲得

為迎接2024年，新竹市消防局昨(7日) 舉辦消防形象月曆發表會，月曆主題為「火力線上」，遴選體格健美具有防救災專業消防及義消人員擔任代言人宣導防災，並收錄竹市特色景點。

新竹市消防局7日舉辦2024消防形象月曆發表會，由10名消防代言人現身會場，並演示消防人員的相關救災項目，例如水帶延伸及假人救援等。

消防局長李世恭接受媒體聯訪表示，2024年消防月曆拍攝主題是「火力線上」完整呈現消防人員進出災害現場救援情形，也讓民眾了解消防人員24小時線上保持機動待命的工作狀況。

他指出，這次消防月曆遴選22名體格健美具有防救災專業的消防及義消人員擔任代言人，呈現消防人員的專業形象，其中明湖分隊隊員賴文祥是2月的拍攝主角，賴文祥曾參加世界警消運動會個人賽35至39歲組獲世界第4名。

圖/中央社

李世恭表示，月曆也收錄竹市內富美宮、南寮漁港、青草湖、十八尖山、青青草原、十七公里海岸線、香山濕地、護城河等特色景點，並加入防災常識，不僅行銷竹市景觀，也讓民眾更深入了解消防工作。

他指出，2024年的消防形象月曆，依據每個月季節特性設計生動活潑防災標語，期望透過月曆行銷方式，將防災意識深植市民，提升竹市防災量能。

李世恭表示，形象月曆採贈送方式，7日起到15日中午12點前到竹市消防局臉書粉絲專頁按讚留言並完成防災常識問答，消防局將從完成答題市民中抽選1500名（重複登錄者僅採計1次），每名贈送1份。

另外，也可到新竹市長高虹安臉書粉絲專頁按讚留言並完成防災常識問答，屆時再從完成答題市民抽出1000名，共2500個名額可獲得形象月曆。

新竹市消防局公布的詳細抽獎辦法如下

親愛的市民朋友

本局 「火力線上」 #2024消防形象月曆抽獎活動，正式開跑囉！

市長高虹安這次也特別親自參與月曆封面的拍攝喔！

請您按照以下流程，取得本局精美月曆吧！

一、參加對象：設籍「本市市民」均可參加。

二、活動辦法：

於本貼文按讚+留言「竹市消防，火力線上」後（請先截圖），再點選下方活動連結，填寫臉書帳號、基本資料並回答防災常識題目及上傳截圖。

題目全部答對之民眾，每人可領取本局2024消防形象月曆1份。

（1個臉書帳號限領取1份）

符合資格民眾超過1,500人時，本局將採抽籤方式抽出1,500位市民，並於活動結束後將中選名單公告於本局臉書(FB)粉絲專頁，請您持續關注喔～

獲獎民眾請攜帶身分證明文件（僅供本局發放時辨識為市民用），至本局各消防分隊領取月曆（領取地點將於填寫問卷時供民眾選擇）。

特別注意：本局不提供代寄、代送等服務

活動日期：

➊ 問卷填寫自即日起至112年12月15日(週五)中午12時截止。

➋ 獲獎資格統計後預計於112年12月18日(週一)起公告於本局FB粉絲專頁，獲獎市民可以於12月19日(週二)起，至原登記消防分隊領取，期限至同（113）年1月5日截止（逾期視同放棄）。

三、對於活動辦法如有疑問，請聯繫承辦單位 03-5229508分機5461～5462洽詢。

活動連結

https://forms.gle/eeta95BXJNPDx1nn7

也請您給予新竹市消防局臉書分享及按讚

無獨有偶, 新竹縣政府消防局也舉辦了類似的月曆抽獎活動, 詳情請見官方臉書(如下) :

以下影片為新竹市形象月曆拍攝幕後花絮: